  • 7 Сентября, 00:14
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Горячую воду отключат в Конаеве на неопределённое время

Вчера, 23:38
АВТОР
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pexels.com Вчера, 23:38
Вчера, 23:38
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Фото: pexels.com

С 7 сентября в городе Конаеве прекратят подачу горячей воды. Это связано с проведением ремонтных работ в преддверии предстоящего отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz.

Об отключении горячей воды со ссылкой на коммунальное предприятие "Жылу орталығы" сообщили в акимате города. В частности, здесь рассказали о необходимости провести замену запорной арматуры на ключевых объектах котельного оборудования — для бесперебойного прохождения отопительного сезона. Дату возобновления подачи горячей воды не уточнили.

"Для проведения ремонтных работ будет прекращена подача горячей воды с 7 сентября 2023 года. Подача горячей воды будет возобновлена сразу после завершения необходимых мероприятий. Просим вас отнестись с пониманием к принимаемым необходимым мерам и подготовить переход на автономные источники горячей воды", — сообщили в ГКП на ПХВ "Жылу орталығы". 

Также жителей попросили погасить долги за отопление и горячую воду до начала отопительного сезона.

"Дома, имеющие высокий процент задолженности, будут подключены к отоплению в последнюю очередь. Телефон для справок: 8-72772-4-03-49", — говорится в сообщении.

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