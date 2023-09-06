Горячую воду отключат в Конаеве на неопределённое время

С 7 сентября в городе Конаеве прекратят подачу горячей воды. Это связано с проведением ремонтных работ в преддверии предстоящего отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz.

Об отключении горячей воды со ссылкой на коммунальное предприятие "Жылу орталығы" сообщили в акимате города. В частности, здесь рассказали о необходимости провести замену запорной арматуры на ключевых объектах котельного оборудования — для бесперебойного прохождения отопительного сезона. Дату возобновления подачи горячей воды не уточнили.

"Для проведения ремонтных работ будет прекращена подача горячей воды с 7 сентября 2023 года. Подача горячей воды будет возобновлена сразу после завершения необходимых мероприятий. Просим вас отнестись с пониманием к принимаемым необходимым мерам и подготовить переход на автономные источники горячей воды", — сообщили в ГКП на ПХВ "Жылу орталығы".

Также жителей попросили погасить долги за отопление и горячую воду до начала отопительного сезона.