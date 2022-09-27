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  • Горячую линию для иностранцев создали в "Правительстве для граждан"
kapital.kz Сегодня, 18:00
276
Фото: kapital.kz

Горячую линию для иностранцев создали в "Правительстве для граждан"

Председатель правления НАО "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал, как справляются ЦОНы с наплывом приезжих, передаёт BaigeNews.kz.

"Нагрузка на инфраструктуру имеется. Мы рассматриваем разные варианты для улучшения этой инфраструктуры в связи с увеличением количества иностранцев. Создана отдельная "горячая линия" в 1414, которая по всем вопросам о получении услуг иностранцами консультирует, - сказал он. 

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов на брифинге ответил на вопрос о том, могут ли россияне использовать электронные документы в Казахстане. 

"Нет, такого сервиса нет, цифровые документы только для граждан Казахстана, и в ближайшее время такая возможность не рассматривается", - сказал вице-министр.

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#ЦОН #миграция #иностранцы
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 18:00
276
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