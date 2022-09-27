Горячую линию для иностранцев создали в "Правительстве для граждан"

Фото: kapital.kz

Председатель правления НАО "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал, как справляются ЦОНы с наплывом приезжих, передаёт BaigeNews.kz.

"Нагрузка на инфраструктуру имеется. Мы рассматриваем разные варианты для улучшения этой инфраструктуры в связи с увеличением количества иностранцев. Создана отдельная "горячая линия" в 1414, которая по всем вопросам о получении услуг иностранцами консультирует, - сказал он.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов на брифинге ответил на вопрос о том, могут ли россияне использовать электронные документы в Казахстане.