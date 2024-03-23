  • 23 Марта, 16:23
  • BAIGENEWS

Горы мусора и антисанитария: блогер из Актау показал обратную сторону массовых гуляний

Сегодня, 15:29
АВТОР
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скриншот Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29
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Фото: скриншот

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев показал в своем коротком ролике последствия народных гуляний, передаёт BaigeNews.kz

"Обратной стороной массовых гуляний, являются оставленные горы мусора, беспредельно организованные зоны фудкорта, антисанитарные условия приготовления пищи и т.д…

Я не критикую, просто напоминаю, что не стоит забывать о таких вещах", - пишет он.

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