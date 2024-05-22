Городская сельхозярмарка возобновит работу в Астане
Вчера, 20:34
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Вчера, 20:34Вчера, 20:34
248Фото: акимат Астаны
В Астане вновь открывается городская сельскохозяйственная ярмарка с участием столичных и региональных товаропроизводителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.
Она будет проходить каждые выходные в районе Сарыарка около дома №21 по улице Сокпакбаева.
Предприниматели предложат покупателям широкий ассортимент товаров, в том числе овощи, фрукты, молочную, бакалейную и мясную продукцию.
Ярмарка будет функционировать с 10:00 до 19:00.
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