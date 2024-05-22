Городская сельхозярмарка возобновит работу в Астане

В Астане вновь открывается городская сельскохозяйственная ярмарка с участием столичных и региональных товаропроизводителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Она будет проходить каждые выходные в районе Сарыарка около дома №21 по улице Сокпакбаева.

Предприниматели предложат покупателям широкий ассортимент товаров, в том числе овощи, фрукты, молочную, бакалейную и мясную продукцию.

Ярмарка будет функционировать с 10:00 до 19:00.