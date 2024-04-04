Город во мраке: когда в Караганде решат проблему с освещением улиц?

Добраться от остановки до дома без страха и опасения для некоторых карагандинцев превращается в ежедневный "квест". Не говоря уже об окраинах города, даже на центральных улицах не везде горят фонари. Проблему городского освещения поднимали не раз депутаты и общественники. Акимат в свою защиту отвечает, что в прошлом году работы по освещению улиц города были выполнены не везде из-за затянутых конкурсов для подрядчиков. В проблеме разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Каждый год горожане жалуются на неисправные уличные фонари. Тема эта систематически поднимается на встречах акима с населением, а также в социальных сетях, и обращениях в службу Senim 109.

В прошлом году аким города заявлял жителям что, главную проблему с освещением нужно решать за счет восстановления некогда известного предприятия "Горсвет". Именно оно должно взять на себя все полномочия по качественному освещению в Караганде. Градоначальник посетовал, что пользы от проведения рыночных конкурсов по оказанию таких работ – мало. Компании их выигрывают, а потом начинают вести себя, так как им выгодно, затягивают с работами и экономят на материалах. Предприятие-"монополист" будет призвано решить проблемы освещения Караганды, а главное вся работа будет делаться качественно, в срок и что немаловажно - централизованно.

Однако с момента обещаний градоначальника прошел год, но предприятие еще не создано. Проблема с освещением стоит также остро.

"У нас вопросы по проведению освещения к подъездным путям к школам и соцобъектам на сегодняшний день пока не все решены. В прошлом году мы планировали провести работу полностью по замене и обустройству нового освещения по всем подъездным путям к соцобъектам по двум районам, а именно и в районе Алихана Бокейхана, и в районе им. Казыбек би. Но в связи с тем, что у нас затянулись конкурсные процедуры и конкурсы в районе им. Казыбек би не состоялись, мы в прошлом году освещение так и не провели. А по району имени Алихана Бокейхана мы всю работу в школах по установлению света провели на 100%", - сообщил и.о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды Григорий Ботнарь.

Такую же работу чиновники обещают провести и в школах, расположенных в районе им. Казыбек би.

"На сегодняшний день у нас уже заключен договор на обустройство всех подъездных путей к соцобъектам и школам района. Общая потребность на сегодняшний день к обустройству по соцобъектам и школам порядка 1 000 опор освещения. В этом году мы планируем эту работу провести", - добавил Григорий Ботнарь.

Старожилы и ветераны энергетики проблемы с освещением города связывают с несистемностью и отсутствием общей продуманной программы.

"В конкурсной документации по освещению всегда в графе содержание не было электроэнергии. Электроэнергия отдельно учитывалась. И ее оплачивает акимат. Самое неправильное это то, что из всех выделенных средств на наружное освещение, оплату электроэнергии на себя взял акимат, а дальнейшее содержание у того услугодателя, который выигрывает конкурс. Это чревато тем, что услугодатель, который выиграл конкурс по наружному освещению того или иного района, он будет безответственно относиться к своей работе. Потому что основное из всех выделенных средств, 70% - это электроэнергия. И когда электроэнергию оплачивает акимат, услугодатель только за содержание этих светоточек несет ответственность. Это сравнимо с тем, что он ни за что не отвечает, у него головной боли, нет переживаний, что завтра город будет отключен", - говорит почетный энергетик РК Кадырбек Абдиров.

По словам ветерана-энергетика, подобный фронт ответственности приводит к тому, что услугодатели могут работать без всякой экономии электроэнергии. Примером тому он назвал горящие в дневное время фонари. И второе – самое главное – большинство услугодателей сейчас используют некачественный материал. В результате чего фонари на улицах часто выходят из строя.

"Проблему освещения города Караганды надо рассматривать с другой точки зрения. Нужна программа освещения города. Она должна включать в себя: первое – уличное освещение, которое рассматривает вопросы замены опор, светильников и в целом инвентаризацию; вторая часть – освещение соцобъектов, это школы, детсады, больницы и так далее, чтобы не только подъездные пути освещать, но и внутреннюю территорию этих объектов охватить. И наконец, третье – это энергосбережение. Этого слова сейчас даже нет в тех спецификациях госзакупок. К примеру, в 2000-х годах бюджет содержания города Караганды составлял порядка 400 миллионов тенге. Сейчас бюджет на содержание города вместе с освещением составляет 2 миллиарда 400 миллионов тенге. А мы все еще топчемся на старом месте. Как не работало, так и не будет работать. Поэтому я говорю, что у нас должна быть отдельная экономия энергосбережения, специальная программа должна быть", - говорит общественный деятель Кабдыгали Оспанов.

Как утверждают представители акиматов районов, отремонтировать, заменить и установить 100% освещения города на данный момент нет возможности. Так как нет программы и финансирования таких крупных проектов.

"У нас на сегодняшний день нет программы и средств зайти и сделать план на пятилетку. Только по району им. Казыбек би 35% частного сектора без освещения. И мы каждый год постепенно по 3-4 улицы делаем. Но если нет ни программы, ни средств, мы не сможем за 2-3 года сделать 200-300 улиц", - поясняет заместитель аким им. Казыбек би города Караганды Даулет Маханов.

Тем не менее, надо признать, что все же работа по освещению улиц Караганды проводится. По сведениям акимата города, в прошлом году в Караганде было установлено 288 новых опор освещения. В текущем году планируется установить 1 000 новых опор. Как скоро и как качественно все это будет сделано - покажет время. А пока некоторые жители Караганды вынуждены ходить по темным переулкам в страхе угодить ногой в какую-нибудь яму.