  • 18 Августа, 19:23
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"Город рос динамично, но хаотично" — Токаев о развитии Алматы

Сегодня, 16:30
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Акорда Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30
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Фото: Акорда

Президент отметил, что в ближайшие 20 лет в Алматы будут жить около трёх миллионов человек.

Глава государства провел совещание по вопросам развития города Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Открывая совещание, Президент отметил, что прошлой осенью на встрече с общественностью были определены основные направления развития города, в результате чего была принята программа развития Алматы до 2030 года и правительством утвержден генеральный план города до 2040 года.

"Согласно прогнозам, в ближайшие 20 лет численность населения Алматы составит около трёх миллионов человек. В будущем все пять частей города будут развиваться в качестве полицентров. Это позволит улучшить ситуацию в центре города и равномерно распределить нагрузку на все районы. За последние 10 лет город рос довольно динамично, но хаотично. Территория Алматы расширилась более чем в два раза. Однако инфраструктура в районах развивается неравномерно. Численность городского населения в среднем ежегодно увеличивается на 70 тысяч человек. На работу и учебу в Алматы из сопредельных населенных пунктов ежедневно приезжают 500 тысяч человек. Необходимо своевременно выявлять и устранять такие проблемы", – отметил Глава государства.

В ходе совещания были обсуждены вопросы развития коммунальной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города, а также пути решения проблем, накопившихся в сферах образования, экологии и медицины.

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