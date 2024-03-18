Город превратится в бутылочное горлышко: что не так с генеральным планом Семея?

Активная застройка частного сектора в центре Семея приведёт к транспортному коллапсу, предупреждают горожане разработчиков генплана, ведь узкие улицы не справляются с потоком машин уже сейчас. А престижная локация – вовсе не гарантия комфорта. Какие ещё детали проекта отметили для себя семейчане, и все ли готовы подписаться под городским паспортом, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

В связи с образованием Абайской области президент Казахстана поручил разработать новый Генеральный план Семея. Нынешний документ, по которому сейчас развивается город, был разработан 13 лет назад.

Работы по проектированию стартовали в июне 2023 года. А в середине февраля этого года предварительный набросок городского плана представили на всеобщее обозрение. Семейчанам дали ровно месяц, чтобы как следует изучить проект и оставить свои пожелания. А затем продлили этот срок ещё на полмесяца до 31 марта.

Плакаты с эскизами выставили в фойе второго этажа библиотеки имени Абая. В течение дня, в будние и выходные, и даже поздно вечером, десятки человек разглядывают свой "город будущего". Сюда спешат после работы, чтобы не упустить возможность оставить рекомендацию по его улучшению.

Чаще всего люди приходят посмотреть, как изменятся районы их проживания. Рядом с новыми микрорайонами, учреждениями, развлекательными комплексами должны быть парковые зоны и транспортные развязки. То есть, застраивая очередное пространство люди должны получать бонус в виде комфорта, говорят горожане.

А гиды показывают, в каком направлении вырастет Семей, где построят школы, больницы, мосты, как лягут новые дороги. Кстати, дороги - одна из самых актуальных тем, которые обсуждают в фойе библиотеки.

Так, житель Семея, предприниматель Акет Турсынжан ищет на картах долгожданные магистрали, которые свяжут центр Семея с другими районами, минуя железнодорожные пути, которые как паутина парализуют дорожное движение в часы пик.

"Я живу в районе 72 квартала. Это всего полтора километра от центра города, или 10 минут ходьбы, но ехать на машине приходится по 20-30 минут из-за пробок. Я считаю, что проектировщикам нужно в первую очередь позаботиться о том, чтобы разгрузить дорожное движение, расширить дороги и создать новые связующие магистрали", - высказал своё мнение Акет Турсынжан.

Много времени рядом с экскизом генплана проводят жители дачных массивов. Целые группы "зимних дачников" рассматривают свои районы в миниатюре и переживают за будущее, так как документ предусматривал малоэтажную и среднеэтажную застройку на месте некогда летних домиков.

"Мы – зимники. Мы приехали на дачные массивы больше 10 лет назад и построили там капитальные дома. Нам разрешили там строить. Но если через несколько лет массив Восточный будут сносить и строить там многоэтажки, какую компенсацию мы получим? С чем останемся? Вариантов теперь два – либо оставить нас в покое и не трогать дачи, либо дать району статус ИЖС, а нам - возможность узаконить все строения и прописаться. Тогда в случае сноса наши дома оценят не как дачи, а как полноценные домовладения", - заявили семейчане.

Как рассказал главный архитектор Семея Дархан Сейтханов, дачные массивы планировалось преобразовать под малоэтажный благоустроенный район. Иртыш и пышная прибрежная зелёная зона были ключевыми магнитами.

"Прибрежные территории имеют высокую инвестиционную привлекательность. "Иртыш - главный проспект Семея", и это своеобразный лозунг генплана города, поэтому необходимо осваивать оба берега, строить на них лучшие здания и набережные, - говорил руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Дархан Сейтханов во время февральской пресс-конференции по презентации плана.

Однако неделю назад, после очередного скачка социального напряжения, городская администрация отказалась от этих радужных внушительных задумок, пообещав дачникам, что их родные пенаты трогать не будут. Массивы останутся на своём месте.

Мы связались с главным архитектором проекта Нурбеком Аужановым. Как выяснилось, он и его отдел сейчас завалены работой. Они вносят в генеральный план важные коррективы.

"Сейчас переделываем отдельные фрагменты. Руководство города объявило, что дачные массивы трогать не будут. И что там построят школы, детский сад для местных ребятишек. Сейчас мы эти данные оформляем в генплане", - рассказал Нурбек Аужанов.

Для климатических мигрантов

Составитель генерального плана - научно-исследовательский проектный институт "Астанагенплан". На данный момент его разработка завершена на 80%. Во второй половине лета проект направят на рассмотрение и утверждение в маслихаты города Семей и области Абай. А окончательное решение в конце года своим постановлением примет Правительство РК.

Нурбек Аужанов - руководитель института и одновременно главный архитектор генплана Семея. В прошлом году под его руководство проектировался каркас Шымкента, в котором появится единственная в Казахстане радиально-кольцевая система и ШымКАД.

Мы поинтересовались у зодчего, в чём же особенность семейского городского проекта.

"В целом Семей обладает огромным преимуществом перед многими городами Казахстана. В каком еще городе есть такая могучая река Иртыш, уникальный ленточный сосновый бор, чистейшая питьевая вода, культурно-исторический центр? Если сравнить с городами Усть-Каменогорск и Павлодар, здесь экологическая среда гораздо лучше, климат мягче, чем в Астане. Если построим ТЭЦ-3 и устраним котельные по городу, поставим современные очистные сооружения на основных загрязнителях воздуха - Цементном, Силикатном заводах, тогда Семей станет очень притягательным центром проживания для жителей многих экологически вредных городов. В мире усиливаются проблемы так называемой "климатической миграции", не избежит этого и наша страна", - рассказал о преимуществах центра Абайской области Нурбек Аужанов.

Но всё же основной изюминкой он назвал старинную архитектуру и богатую историю Семея, которую не нужно прятать среди многоэтажек, а, напротив, добавить пространства в виде охранных зон вокруг памятников архитектуры.

На дальнюю перспективу в генплане предлагается создать железнодорожный обход вокруг города, обведя транзитный поток взрывоопасных, химических и других экологически вредных грузов.

Большое внимание в "городском паспорте" придается развитию речного транспорта, как грузового, так и пассажирского. Необходимо восстановить речной вокзал, судоремонтную базу в Затоне, активнее расчищать русло Иртыша.

В связи с отсутствием большого парка отдыха на левом берегу в Семее, такая зона может появиться в не затапливаемой зоне вдоль поймы Иртыша около посёлка Жоламан.

Генеральный план рассчитан до 2040 года, прогнозный срок - до 2055 года. К этому времени население города по прогнозам составит 385 тысяч человек, сейчас в Семее проживает 308 тысяч. Жилищный фонд увеличится в два раза и составит 11,2 млн. кв. м. Площадь города Семей составляет 35,0 тысяч гектаров.

С учетом демографических расчетов, до 2040 года в Семее нужно построить 14 новых школ на 19 тысяч мест (сейчас в Семее 61 школа), 26 новых детских садов (на сегодня - 34) и 7 поликлиник на 2185 посещений в смену.

Всё лучшее – центру!

Общественники Семея считают, что планировать развитие города до конкретной даты, как это делается в Казахстане, в корне не верно. Планировать нужно на прирост населения, уверен почётный строитель Казахстана, специалист по строительству мостов и дорог Николай Исаев. По его мнению, можно было и не разрабатывать новый план. А вернуться к проекту 70-х годов.

"Генплан - это паспорт города, в котором должны быть записаны не только вы, но ещё ваши дети. Генеральный план 70-х годов был сделан на совесть, он был самым профессиональным. Достаточно сказать, что по этому плану наша центральная площадь была представлена на соискание государственной премии. Развал союза помешал её получить. Когда мы говорим, что генплан до какого-то года - это неправильно. Генплан в первую очередь делается на количество жителей и возможности экономического развития. И тот генплан 70-х годов был рассчитан на 500.000 человек. Следующий план - на 450.000 человек, то есть уже деградированный", - выразил свою точку зрения почётный строитель Казахстана Николай Исаев.

Главные задачи любого генерального плана – это развитие города, расширение его границ и планирование в интересах проживающего населения. По мнению некоторых горожан, нынешняя версия генплана отчётливо высвечивает интересы строительного бизнеса. Кроме роста вширь, который, к слову, тоже предполагается в проекте, архитекторы предлагают сконцентрировать многоэтажные микрорайоны в центре города и в его близи.

Другая часть горожан тоже не против заменить ветхий частный сектор на новоделы. Но никто не учитывает изношенность инфраструктуры и колоссальную её нагрузку в центре.

"Лучше развивать город в сторону от Комсомольского посёлка, на Холодном ключе на левом берегу. Там профицит тепла! Почему мы не идём туда, почему мы лезем на правый берег? И как быть с частным сектором, если его снесут и застроят многоэтажками? Ведь люди имеют право жить вблизи к центру не только имея квартиры, но и частный сектор должен иметь такую возможность. Я думаю, разработчикам сначала нужно было посоветоваться с депутатами, узнать мнение народа", - заявил Николай Исаев.

С привкусом выгоды

Согласно новому генплану, город условно поделён на правобережный и левобережный планировочный районы. Природный делитель между ними – это река Иртыш.

Каждый из них, в свою очередь, поделён ещё на четыре района, которые отделены друг от друга железнодорожными магистралями.

Из-за дефицита теплоэнергии в правобережье Семея, первая очередь освоения жилых территорий планируется на левом берегу. И уже после 2030 года, с вводом в строй планируемой ТЭЦ-3, "строительно-разрушительные" работы перейдут на правобережье.

Первым делом здесь хотят снести историческую "татарскую слободу" и так называемый "казахский край".

"Как только тепло проведут на правый берег, усилят местные котельные, надо интенсивно вести снос Татарского и Казахского краёв с изношенной инфраструктурой, жилфондом, но с перспективным местоположением в центре города, вблизи крупных социальных объектов, административных и торговых зданий", - поделился планами главный зодчий Семея Дархан Сейтханов.

Исторический район Таткрая состоит из столетних и полуторавековых домов. Общественники предлагают сохранить часть старинной одно- и двух-этажной архитектуры, чтобы показывать потомкам атмосферу купеческой жизни 300-летнего Семея. Утописты видят на его месте огромный парк с локациями из памятников-зданий. Однако бизнес решил по-другому. Старый центр уже застраивается многоэтажками, точечно и вразнобой.

По мнению представителя Общественного совета области Абай Марата Сасанова, строительство в центре города уже ведёт Семей к транспортному коллапсу.

"Нельзя строить высотные здания в золотом квадрате, существует огромная нагрузка на водопроводные, электро-снабжающие сети, канализационные системы. Это может затруднить работу коммунальных и аварийных служб. И, пожалуй, самое главное, что мы уже ощущаем - загруженность на дорогах. Если сейчас срочно не принять меры по запрету строительства в центральной части, в Казкрае, Таткрае и на Восточном посёлке, то мы получим большую проблему в виде города ползущих автомобилей. Уже сейчас проблематично ехать в центре города, и с каждым днём люди ощущают это острее. Я уже не говорю о том, что это создаёт дополнительную нервозность", - поделился своим мнением о проблемах города Марат Сасанов.

По мнению общественников, Семей мог бы перенять успешные идеи проектирования зарубежных городов, так как город обладает необходимым набором данных.

"Во всём мире существует практика, когда город делится на несколько частей. Первая – историческая часть города, более спокойная, располагает к пешим прогулкам, неторопливому созерцанию. Второй - деловой центр, где находятся офисы, торговые представительства, склады и магазины. И третье - спальные районы, где размещаются жилые кварталы. Мы вполне могли бы перенять эту концепцию и создать гармоничное городское пространство", - считает член Общественного совета области Абай Марат Сасанов.

В каждом городе Казахстана есть свой уникальный генплан и какой-нибудь планировочный рекорд. Например, Семей славился своим габаритным проспектом Шакарима в 120 метров шириной. Это больше, чем кремлёвская площадь в Москве, радовались в 80-е годы строители-старожилы. Эта протяжённая дорожно-пешеходная магистраль согласно одному из предыдущих генпланов должна была соединить реку с сосновым бором. Так и получилось.

Но в лихие 90-е, когда у бизнеса разбегались глаза от возможностей, а у чиновников захватывало дух от безнаказанности, это проспект сузился почти вдвое. Городские управленцы лихо распродали земли вдоль шоссе, а затем на их месте построили торговые дома, офисные двух- и трёхэтажки, которые закрывают вид из окна для десятков горожан.

И это не единичный случай в Семее. Поэтому нынешней власти приходится строить "Новый Семей" на остатках городского пространства.

Фото Альбина Халел.