Город G4 City под Алматы, станет центром нового района

Маслихат Алматинской области одобрил решение о передаче некоторых населенных пунктов Талгарского, Илийского районов и города Конаев в пользу нового, динамично развивающегося района, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Пятый регион".

По сообщению пресс-службы маслихата Алматинской области рассматривался вопрос "Об одобрении проекта генерального плана города G4 City". Так называется проект цепочки городов, которые располагаются вдоль магистрали Алматы-Конаев и будет центром новоиспеченного района.

Депутаты маслихата единогласно утвердили решение о передачи 31 населенных пунктов в состав города. В том числе 13 сельских поселений Талгарского района, 16 Илийского района и 2 сельских поселения Конаева.

Общая площадь района превысит 100 тыс. га (73,4 тыс. га перейдут из Илийского района, 33,8 тыс. га из Талгарского и 11,3 тыс. га из Конаевской городской администрации).

В связи с этим решением акимат Алматинской области оповещает том, что Проект постановления "Об изменении и установлении границ Илийского, Талгарского районов и города Қонаев Алматинской области и их сельских округов" размещен на официальном интернет ресурсе и интернет портале "Открытые НПА". Проект доступен по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14775592

Публичное обсуждение проекта продлиться до 15 ноября.

В марте 2023 года постановлением правительства Казахстана на период до 2048 года в Алматинской области создана специальная экономическая зона "G4 City" площадью 30 тыс. га.

СЭЗ располагается к северу от города Алматы вдоль 80-километровой трассы А3 (Алматы-Қонаев), на ее территории устанавливается специальный правовой режим.