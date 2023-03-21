Горный курорт Шымбулак хотят внести в Книгу рекордов Гиннеса

Фото: Instagram/ShymbulakMountainResort

Руководство горного курорта Шымбулак в Алматы намерено добиться, чтобы его склон признали самым высоким в мире, передаёт BaigeNews.kz.

"26 марта приедут представители компании Guinness World Records для того, чтобы зафиксировать рекорда нашего ночного склона как самого высокого мире", — говорится в распространённом пресс-релизе.

Отмечается, что высшая точка курорта — Талгарский перевал находится на высоте 3200 метров нал уровнем моря.

"Книга Мировых рекордов Гиннеса" — ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры в мире.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля въезд на территорию горнолыжного курорта "Шымбулак" ограничат. Запрет коснётся всех автотрранспортных средств, за исключением электромобилей, спецтехники и транспорта экстренных, оперативных, коммунальных и специальных служб.