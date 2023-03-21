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Instagram/ShymbulakMountainResort Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46
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Фото: Instagram/ShymbulakMountainResort

Горный курорт Шымбулак хотят внести в Книгу рекордов Гиннеса

Руководство горного курорта Шымбулак в Алматы намерено добиться, чтобы его склон признали самым высоким в мире, передаёт BaigeNews.kz.

"26 марта приедут представители компании Guinness World Records для того, чтобы зафиксировать рекорда нашего ночного склона как самого высокого мире", —  говорится в распространённом пресс-релизе. 

Отмечается, что высшая точка курорта —  Талгарский перевал находится на высоте 3200 метров нал уровнем моря.

"Книга Мировых рекордов Гиннеса" — ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры в мире.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля въезд на территорию горнолыжного курорта "Шымбулак" ограничат. Запрет коснётся всех автотрранспортных средств, за исключением электромобилей, спецтехники и транспорта экстренных, оперативных, коммунальных и специальных служб.

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Сегодня, 16:46
190
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