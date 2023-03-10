На Шымбулак смогут заезжать только электромобили и экстренные службы

Фото: olympic.kz

C 1 апреля в Алматы ограничат въезд на территорию горнолыжного курорта "Шымбулак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Запрет коснётся всех автотрранспортных средств, за исключением электромобилей, спецтехники и транспорта экстренных, оперативных, коммунальных и специальных служб.

По мнению экспертов, мера позволит снизить выбросы загрязняющих веществ от автомашин, минимизируя воздействие на окружающую среду особо охраняемой природной территории. В акимате отметили, что ранее въезд на охраняемую природную территорию был разрешён владельцам недвижимости и проживающим в зоне горнолыжного курорта "Шымбулак".

"С 1 сентября ограничат въезд и предпринимателям, работающим на территории ГРПП "Медео". Им предоставят возможность приобрести по льготной ставке электромобиль. Через АО "СПК "Алматы" они смогут оформить льготный залоговый кредит под шесть процентов годовых сроком до семи лет с максимальной суммой займа до 30 миллионов тенге. Собственное участие заёмщика должно составлять не менее 50 процентов от суммы покупки", - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце 2022 года алматинцев предупреждали, что въезд на Шымбулак для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания полностью запретят.