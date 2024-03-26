Google запустил функцию Street View в Казахстане

Пользователям Google стала доступна функция Street View по городам Казахстана. Что это за новшество, читайте в материале BaigeNews.kz.

Любой желающий теперь может увидеть красоты Казахстана, не выходя из дома.

"Казахстан отличает такая разная и такая красивая природа. От заснеженных гор до Каспийского моря и футуристической панорамы Астаны – одна из крупнейших стран Центральной Азии поражает не только природным, но и культурным разнообразием, позволяет окунуться в историю и в то же время проникнуться инновациями. Чтобы запечатлеть всю красоту Казахстана, мы использовали специально разработанные трекеры, смонтированные на пикапах, что позволило нам легко передвигаться по любым типам дорог", - сообщили в компании Google.

Автомобили Street View преодолели более 42 000 километров (это больше, чем протяжённость экватора), пересекая оживлённые города и проезжая мимо захватывающих дух пейзажей Казахстана.

Теперь жители страны, а также люди со всего мира могут виртуально исследовать самые разные места, например, города Семей, Кокшетау, Актобе, Алматы, Конаев и другие.

"Когда наши автомобили Street View пересекали Казахстан, они ехали по следам торговцев Великого Шелкового Пути, служившего центром торговли и культурного обмена. Благодаря обновлению изображений маршрутов вокруг таких городов, как Сарыагаш, Шымкент и Тараз, игравших ключевую роль на торговом пути, мы способствуем цифровой трансформации и экономическому развитию Казахстана, обеспечивая доступность этой информации для предприятий и поставщиков транспортных услуг", - отметили в компании.

С помощью Street View можно познакомиться с жизнью современного города. Например, виртуально изучить окрестности архитектурных чудес Астаны. В Темиртау Street View предлагает взглянуть на индустриальное наследие страны на примере Дворца культуры металлургов.

Просмотр улиц стал любимой функцией Google Maps в более чем 100 странах мира. С её помощью люди изучают места отдыха, осматривают новые районы, чтобы понять, что находится поблизости, или смотрят, удобно ли припарковаться у нового ресторана.

"Казахстан обладает богатой культурой, и мы рады помочь путешественникам Street View погрузиться в историю региона и виртуально исследовать лучшее из того, что предлагает страна сегодня", - отметили в Google.

Получить доступ к последним снимкам Казахстана можно, нажав на жёлтый значок Street View на картах Google с компьютера или выбрав 360-градусную съёмку указанного места с мобильного устройства.