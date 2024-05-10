Google опубликовал спутниковые снимки наводнения в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

На спутниковых снимках от 20 апреля 2024 года очень хорошо видно, насколько масштабы катастрофы сильнее тех, что были 7 лет назад. Особенно это очевидно на примере микрорайона Подгора, который в 2017 году от наводнения вообще не пострадал.

Значительно сильнее пострадал и Хромзавод, который после наводнения 2017 года окружали новой дорогостоящей дамбой. Посёлок Заречный в этот раз значительно сильнее пострадал в центральной части, где вода залила и колонию, и трёхэтажки.

Село Прибрежное, вновь ставшее островом, в этот раз едва не смыло полностью. Островом стала и деревня Ольшанка, которую в 2017 году заливало только с одной стороны. Вновь залило большую часть пригородных дач со стороны Ишима, через Мичурино вода Ишима перелилась в озеро Пёстрое.

Издание отмечает, что в прежние времена никаких капитальных строений в зоне возможного подтопления не возводили. Это было запрещено, и все дачные домики выглядели, как легкое временное жилье, во многих случаях стоявшее на высоких деревянных ножках.