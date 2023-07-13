Гоняем по два раза в день: костанайские фермеры рассказали о войне с сайгаками

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Фермеры одного из районов Костанайской области готовят письмо на имя президента с просьбой помочь решить вопрос с сайгаками. Животные по-прежнему вытаптывают посевы, лишая аграриев урожая. Владельцы хозяйств ежедневно дежурят на полях, но это особого результата не приносит. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал предложения фермеров.

Крестьянское хозяйство Сергея Кошкодана находится в Жангельдинском районе. Его площадь 14 200 гектаров. Несколько лет подряд хозяйство страдает от нашествия сайги. В этом году ее численность выросла еще больше, а значит и ущерб посевам будет ощутимее.

"Сайгу мы гоняем по два раза в день. На каждом поле от 200 до 2000 особей. Взрослые ведут молодняк на поля кормиться, топчут все. Отстреливать сайгаков нельзя, можно только выгонять с полей. Но это бесполезно, они возвращаются вновь. Мы гоняем их машинами, мотоциклами, сами же свои посевы вынуждены топтать. Это сколько ресурсов надо иметь на охрану полей!", - не сдерживая эмоций рссказывает Сергей Кошкодан.

Фермер говорит, что в этом году наблюдается значительный рост поголовья парнокопытных животных. Весной взрослые самки принесли по несколько детенышей. Сергей Кошкодан считает, что государству необходимо вмешаться в вопрос регулирования численности сайгаков, иначе сельское хозяйство южных районов будет нести огромные убытки.

"Против сайги нет никаких действенных мер. Государственные службы защищают это животное, а кто нас защитит от него? Конфликт интересов получается. Я понимаю, что наши экологи ратуют за сохранение популяции, но можно ведь развивать ее на целинных землях, без ущерба для фермера. В советское время регулировалось поголовье, чтобы соблюдались интересы и животных, и сельхозпроизводителей. Промысловый отстрел – один из методов. Если государство не будет реагировать, поголовье еще больше увеличится", - говорит фермер.

Фермер Владимир Шестериков из Камыстинского района тоже столкнулся в этом году с нашествием сайги. Он говорит, что выгонять ее с полей – малоэффективный способ. Пробовали даже гнать животных на расстояние 30-40 километров, но они возвращается. Фермер предлагает, как вариант, рыть траншеи по периметру полей.

"Мы заметили, что в местах, где проходит железная дорога, сайга ее не переходит. На одной стороне все стадо, на другой – ни одной особи. Думаем, как вариант можно рыть траншеи вдоль полей, чтобы защитить посевы. Но на это нужно разрешение компетентных органов", - говорит Шестериков.

В том, чтобы получить разрешение на рытье канав, по мнению сельхозпроизводителей, может быть загвоздка.

"Я видел в интернете опыт одного из казахстанских фермеров с рытьем траншей. Подумал, наверное, на следующий год куплю экскаватор и буду копать канавы по периметру. Но насколько это законно? Экологи могут наказать за нанесение вреда другим животным. Мыслей много, вопросов – еще больше. Написали письмо от фермеров президенту страны с просьбой решить проблему с сайгаками", - отметил Сергей Кошкодан.

Подсчитать сумму ущерба от вытаптывания полей сайгаками пока проблематично. Нужно для начала собрать урожай, а потом сравнить поля, поврежденные парнокопытными и те, что были нетронуты.

"Компенсации по ущербу от потравы – (порчи. прим авт.) сайгой нет. Нужно его для начала документально зафиксировать, комиссию создать. У нас же слышащее государство, так пусть оно услышит своего фермера! Никто не хочет создавать такую комиссию ни на районном, ни на областном уровне. Какой бы ни был ущерб, его сначала нужно посчитать. А то только говорят, что он не существенный", - возмущен Сергей Кошкодан.

Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров говорит, что фермеры, по сути, вынуждены сеять хлеб, чтобы кормить сайгаков. Он сообщил, что депутаты разбирались в вопросе, почему животные мигрируют со своих исторических земель на поля. И пришли к выводу, что решающую роль играет увеличение числа поголовья парнокопытных, а потому возникает нехватка кормов и водопоев. Депутаты Мажилиса намерены выйти на министерство экологии и министерство сельского хозяйства, чтобы решить проблему.