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astana-qazaqstan.com Сегодня, 09:26
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Сегодня, 09:26
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Фото: astana-qazaqstan.com

Гонщик "Астаны" поднялся на пьедестал "Шелдепрайса"

Гонщик велокоманды Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш финишировал третьим на 111-й классической гонке "Шелдепрайс", старейшей однодневной гонке в бельгийском регионе Фландрия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу велокоманды. 

Чемпион Британии сумел выйти вперёд на финишной прямой, но на заключительных пятидесяти метрах уступил лидерство победителю гонки Ясперу Филипсену и занявшему второе место Сэму Велсфорду.

"Я последовал за ускорением Эдварда Тёнса, но затем пришлось побороться за позицию с Диланом Груневегеном, так что я выехал под ветер слишком рано, где-то за 450 метров до финиша. Было ещё слишком далеко, потому что я планировал начать спринт за 250 метров до финиша. Ну, а затем вперёд вышел Яспер, и его скорость была слишком высокой… Все ребята знали, что им нужно всё время держать позицию впереди, особенно в финале, который мог быть опасным из-за приближающегося спринта. Товарищи взяли ситуацию под контроль, и всё прошло великолепно. Они всё время помогали сохранять мне позицию впереди, и я очень рад тому, как мы провели гонку", — сказал Марк Кавендиш.

Спортивный директор команды Стефано Занини отметил, что такой результат очень радует в сложном "классическом" сезоне для нашей команды.

"Я очень рад за Марка, так как этот подиум подарит ему дополнительный импульс и мотивацию после болезни последних нескольких недель. Командная работа была на высоте, каждый из гонщиков великолепно сделал свою часть работы", — сказал он.

После "Шелдепрайс" Кавендиш отправится в Италию, где примет участие в "Джиро ди Сичилия" с 11 по 14 апреля.

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Сегодня, 09:26
251
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