Гонщик "Астаны" поднялся на пьедестал "Шелдепрайса"

Гонщик велокоманды Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш финишировал третьим на 111-й классической гонке "Шелдепрайс", старейшей однодневной гонке в бельгийском регионе Фландрия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

Чемпион Британии сумел выйти вперёд на финишной прямой, но на заключительных пятидесяти метрах уступил лидерство победителю гонки Ясперу Филипсену и занявшему второе место Сэму Велсфорду.

"Я последовал за ускорением Эдварда Тёнса, но затем пришлось побороться за позицию с Диланом Груневегеном, так что я выехал под ветер слишком рано, где-то за 450 метров до финиша. Было ещё слишком далеко, потому что я планировал начать спринт за 250 метров до финиша. Ну, а затем вперёд вышел Яспер, и его скорость была слишком высокой… Все ребята знали, что им нужно всё время держать позицию впереди, особенно в финале, который мог быть опасным из-за приближающегося спринта. Товарищи взяли ситуацию под контроль, и всё прошло великолепно. Они всё время помогали сохранять мне позицию впереди, и я очень рад тому, как мы провели гонку", — сказал Марк Кавендиш.