Гонорары звёзд, выступающих на госпраздниках, назвали в акимате Павлодара

Торжества в честь государственных праздников в Павлодаре в 2023 году обошлись более чем в 100 миллионов тенге, а самым дорогим оказался Наурыз Мейрамы, на который потратили из бюджета почти 22 миллиона. Между тем, на мероприятия ни раз приезжали известные казахстанской публике звезды, в списке Алишер Каримов, Нурлан Абдуллин, Гульнур Оразымбетова. В отделе культуры Павлодара на запрос корреспондента BaigeNews.kz озвучили гонорары артистов, в том числе местных.

По информации отдела культуры и развития языков Павлодара, в 2023 году праздновали в городе 9 государственных мероприятий. Самым масштабным стало торжество в честь Наурыза. Всего по городу организовали 23 площадки с концертами, выставками, угощениями, спортивными состязаниями.

Работники от культуры отмечают, перед тем, как провести мероприятие на художественном совете определяют, чем именно будут удивлять, в частности, принимают решение и о необходимости привлечения звезд казахстанской эстрады. Опираются на репертуар и популярность артиста, а списки предполагаемых выступающих выставляют в социальных сетях общественности для обсуждения.

Судя по цифрам, звезды казахстанской эстрады обходятся недешево. В 2023 году на Наурыз в Павлодаре выступал Нурлан Абдуллин, гонорар которого составил 2 с половиной миллиона тенге. Выступление Маржан Арапбаевой стоило полтора миллиона. На день столицы для жителей города пел Алишер Каримов, который получил 3 миллиона, в день Республики посетили город Айкын его выступление так же обошлось в 3 миллиона и Гульнур Оразымбетова 1 миллион 700 тысяч тенге.

"При подготовке и проведении народных гуляний, крупных праздничных мероприятий разрабатывается концепция, утверждается программа согласно направляемым рекомендациям из вышестоящих государственных органов. Сложность разработки сценарно-постановочного содержания мероприятия определяет сумму оплаты работы режиссера. В среднем от полутора миллионов тенге до трех с половиной миллионов. В 2023 году были приглашенные ведущие казахстанской эстрады на следующие мероприятия: Наурыз Мейрамы - Ғалымжан Кеншілік 500 тысяч тенге, Избасова Г.А. (в свободных источниках точное имя этой ведущей найти на удалось – прим.авт) 535 тысяч тенге, День Республики - Ғалымжан Кеншілік 500 тысяч тенге. В гонорар входят перелет, проживание, питание, передвижение по городу", - сообщили в отделе культуры и развития языков города Павлодара.

К слову, не менее масштабно по сравнению с праздником Наурыз отметили и день города в Павлодаре. На сцене выступали группа Ринго, которым заплатили 2 миллиона 268 тысяч, NY-ZA Band за 1 миллион 100 тысяч и певица Lili за 2 миллиона тенге.

"На празднование Дня города потрачено 17 миллионов 823 тысячи тенге. В них вошли: оплата услуги режиссеру за постановку и режиссуру праздничного мероприятия; оплата гонорара выступления звезд казахстанской эстрады группы Ринго, Ny-Za Band, Lilli; услуги ведущего; услуги разработки лэд контента, виджея; услуги специфического эффекта на сцене; услуги цветочных композиций; полиграфические услуги; услуги по проведению развлекательной программы и мастер класса для детей; услуга по оформлению баннерами", - добавили в городском отделе культуры.

Основные мероприятия, особенно в летний период, в Павлодаре проводят на сцене "Ertis Promenade", здесь не только отмечают государственные праздники, но также проводят дискотеки, концерты в честь профессиональных праздников, выступают не редко местные артисты, гонорары которых от 10 до 300 тысяч тенге. Стоимость зависит также от репертуара и популярности.

За сезон "Ertis Promenade" из бюджета затрачено 128 миллионов тенге, в числе которых 75 миллионов ушли только на аренду звукового, светового оборудования и охрану всего этого в течении лета, так как сцена расположена под открытым небом на набережной Павлодара. Всего 87 мероприятий, более 110 концертных часов. Кстати, за организацию здесь торжеств не всегда платят из бюджета, не редко раскошеливаются частные организаторы.

К слову, ответили на запрос и в областном управлении культуры региона. Они занимались организацией пяти государственных праздников и в целом, якобы, все обходится не так уж и дорого, на многое вовсе не приходится тратить бюджетные деньги.

"Местные артисты работают в учреждениях культуры, где получают заработную оплату, в связи с чем плата за участие на концертных мероприятиях не производится. На мероприятия были приглашены артисты казахстанской эстрады Нұрмұхамед Жакып, Газизхан Шекербеков, Амре, Куандық Рахым, Маржан Арапбаева, группа Бастау, Турар, Дарига Мусаева и группа Музарт. На проведения пяти мероприятий из бюджета было выделено 68 миллионов 800 тысяч тенге. Оплата режиссера входит в данную стоимость", - ответили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

Гонорары всем известных звезд в управлении культуры, между тем, тактично называть не стали, просто обошли этот вопрос стороной. При этом отметили, что предоставление транспорта, питание и проживание артистов неотъемлемая часть райдера.