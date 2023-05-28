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Гонки без правил устроили в Астане
В Астане открылся сезон автомотоспорта. Дерби в Астане проводится второй год подряд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В этом году участие приняли 12 машин. Задача водителей — врезаться в соперников до тех пор, пока на ходу не останется только один автомобиль. Его водитель и становится победителем.
Для гоночной площадки выбирают участок с мягким грунтом, специально оборудованные машины. В основном, двигаются задним ходом с прицелом на капот соперников. По словам организаторов, заявляют об участии в зрелищном шоу пока только столичные водители, в планах устроить битву между городами.
"Есть два запрета — прямое столкновение "лоб в лоб" запрещается категорически, и прямое столкновение в водительскую дверь второго пилота. И ребята обязательно находятся. Машина должна быть в каркасе безопасности, в шлеме, огнетушитель, масса выключения, сетки должны быть. Стёкла все поубирали, машина максимально безопасна", — говорит организатор соревнований Анатолий Бондарь.
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