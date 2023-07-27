Голый мужчина купался днём возле рынка в Шымкенте

Фото: t.me/shymkentonline

Жара настолько одолела жителей Шымкента, что один из горожан не выдержал пекла и решил охладиться из обрызгивателя для полива растений на улице Толе би. Весь казус в том, что перед этим мужчина разделся догола. Очевидцы сняли инцидент на видео и выложили в соцсети, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах полностью обнажённый мужчина ходит по траве днём у всех на виду. На публикацию обратили внимание и в шымкентской полиции.

"Обнажённый мужчина купался прямо около проезжей части по улице Толе би. Стражи порядка установили нарушителя. Им оказался 50-летний гражданин, который на данный момент не имеет постоянного места жительства", - говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составили протокол по части 1 статьи 434 КоАП. Материалы административного производства направят в межрайонный суд по адмправонарушениям.