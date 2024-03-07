Головкин обошел лучшего боксера мира

Украинский боксер первого среднего дивизиона Сергей Богачук (23-1, 23 КО) включил казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) в свой список сильнейших боксеров современности, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Богачук поставил Головкина на второе место, отдав первую строчку своему соотечественнику - Александру Усику (21-0, 14 КО), чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. Третьем стал абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО).

"Топ-3 сильнейших на сегодня в мире.

1. Александр Усик

2. Геннадий Головкин.

3. Теренс Кроуфорд", - сказал Богачук.

Отметим, что Бочак в свое время тренировался в одной команде с Головкиным в США у Абеля Санчеса, а промоутер Том Леффлер называл украинца "преемником" GGG за агрессивный стиль и зрелищные нокауты.