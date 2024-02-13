Гололёд в Астане: горожане срочно требуют принять меры
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
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Почти 2,5 тысячи рабочих убирают столицу от снега и льда. Однако их явно не хватает для того, чтобы избавить город от гололёда. Иначе как объяснить тот факт, что многие пешеходные улицы и дворы покрыты толстым слоем наледи даже спустя пять дней после прошедшего дождя. В это же время резко возросло количество обращений в травматологические пункты. Редакция BaigeNews.kz своими глазами увидела идеальную зеркальную поверхность там, где должен быть асфальт.
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