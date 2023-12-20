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Гололёд, метель и штормовой ветер ожидаются в Казахстане

Сегодня, 12:07
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 12:07
Сегодня, 12:07
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Фото: baigenews.kz

В ближайшие три дня на территории Казахстана ожидаются гололёд, метель и штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 21 и 22 января по северу, востоку и центру республики будут проходить с дождём и снегом атмосферные фронты. Ночью на севере и востоке ожидается сильный снег.

23 декабря под влиянием северо-западного циклона на западе и юго-западе Казахстана пройдут дождь и снег.

"По республике ожидаются гололёдные явления, метель и усиление ветра до 15-20, порывами - до 25 метров в секунду, а также прогнозируются туманы. Однако резких изменений в температуре воздуха не ожидается", - сообщили в Казгидромете.

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