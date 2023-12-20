Гололёд, метель и штормовой ветер ожидаются в Казахстане

В ближайшие три дня на территории Казахстана ожидаются гололёд, метель и штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 21 и 22 января по северу, востоку и центру республики будут проходить с дождём и снегом атмосферные фронты. Ночью на севере и востоке ожидается сильный снег.

23 декабря под влиянием северо-западного циклона на западе и юго-западе Казахстана пройдут дождь и снег.