Годовая инфляция по итогам ноября составила 10,3% в Казахстане

Годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября 2023 года составила 10,3%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Сообщается, что цены на рис выросли на 37,3%, на аспирин – на 39,7%, на электроэнергию – на 16,7%.

Также отмечается, что на 20,9% снизились цены на гречневую крупу, на сахарный песок – на 16,9%, на подсолнечное масло - на 16,4%.