Годовая инфляция по итогам ноября составила 10,3% в Казахстане
Сегодня, 14:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:06Сегодня, 14:06
175Фото: gov.kz
Годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября 2023 года составила 10,3%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Сообщается, что цены на рис выросли на 37,3%, на аспирин – на 39,7%, на электроэнергию – на 16,7%.
Также отмечается, что на 20,9% снизились цены на гречневую крупу, на сахарный песок – на 16,9%, на подсолнечное масло - на 16,4%.
Самое читаемое
- Лошадь в легковушке перевозил житель ВКО
- В Актюбинской области педагог взяла кредит, чтобы купить диплом
- Избивают и наказывают: подросток позвонил в полицию и рассказал о насилии в Алматы
- Можно упасть в обморок: знаменитый ЖК в Астане тонет в фекалиях
- 13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы