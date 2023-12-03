Годовалую малышку с редкой аномалией прооперировали в Алматы

Мама годовалой девочки обратилась к хирургам Детской городской клинической больницы №2 в Алматы, когда заметила, что из пупка ребёнка выделяется жидкость, набухание и раздражения кожи на животе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

По данным пресс-службы больницы, ребёнку сделали УЗИ мочевого пузыря и цистография. В результате обследования малышке поставили необычный диагноз — полное незаращение урахуса, в результате чего образовался пузырно-пупочный свищ, который проявлялся постоянным выделением мочи из пупка. Врачи рекомендовали ребёнку плановое оперативное лечение. Этот вид операции выполняется в рамках ОСМС

"Урахус – это мочевой проток, который в норме присутствует только в эмбриональном периоде и соединяет верхушку мочевого пузыря с пупочным канатиком. Примерно на 5-7 месяце внутриутробного этапа происходит его заращение. Однако при определённых условиях проток не перекрывается, в результате чего формируются его аномалии. Это очень редкая врожденная патология, связанная с нарушением процесса облитерации во внутриутробном периоде. За 30 с лишним лет своего опыта работы в хирургии я встречал всего три таких случая", — пояснил заведующий хирургическим отделением ДГКБ №2 Марат Каптагаев.

Хирург отметил, что при такой патологии показано оперативное лечение, которое позволяет предупредить риски воспалительных осложнений. Может привести к развитию локализованного воспалительного процесса, гнойного воспаления (абсцесс) передней брюшной стенки, рецидивирующего цистита и к образованию кисты. При этом консервативное лечение при полном свище неэффективно.

Операционная бригада в составе опытных хирургов и анестезиологов больницы успешно выполнили хирургическое вмешательство – радикальное иссечение мочевого протока в течение 30 минут и навсегда избавили ребёнка от редкой аномалии.