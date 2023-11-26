Год президентства Токаева: какие преобразования и реформы были проведены

Год назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил свою предвыборную программу, определив новый курс в государственной политике "Справедливое государство – справедливая экономика – справедливое общество". Он подчеркнул, что страна вступает в новый исторический период. Президент предложил немало реформ, которые касаются политического строя, экономики и социальной сферы. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с экспертами-политологами о том, как притворяются в жизнь преобразования и реформы, обозначенные в предвыборной программе Главы государства.

Директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев считает, что, анализируя прошедший год, можно отметить успешное начало реализации семилетней предвыборной программы президента.

"Первые шаги были сделаны по самым горячим направлениям: таким, как социалка, поддержка незащищённых слоёв населения, возврат активов государству, увеличение МЗП, поддержка временно неработающих - эти все моменты начали работать, если говорить о социалке. По экономике тоже началось исполнение. Ключевым двигателем развития экономики, на мой взгляд является развитие инфраструктуры, и вот как раз идея о строительстве 1 300 километров новых железных дорог и ремонте 30 тысяч километров, который уже начался, – это что касается экономики", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что "Жаңа Қазақстан" - это справедливый Казахстан.

"И ключевые предложения главы государства, которые я раньше отметил – это, в первую очередь, акцент на повышение ответственности работодателя, социальной, экономической поддержке уязвимых слоёв населения, поддержка человека труда. Вот основной атрибут нового Казахстана.

Мы задали Тажибаеву вопрос, как проявил себя президент во время чрезвычайных ситуаций, которыми был насыщен этот год.

"Президент реагировал на эти события исходя из логики, максимально оперативно, насколько это было возможно. Давайте смотреть по конкретным кейсам: например, аварии на ТЭЦ. Здесь меняются собственники, привлекаются государственные средства, начинается ремонт и, судя по началу зимы, пока что никаких сложностей", - ответил он.

Эксперт также отметил стратегию Главы государства в отношениях с другими странами. По его мнению, благодаря активности Касым-Жомарта Токаева на мировой арене, авторитет нашего государства с каждым годом растёт.

"Во-первых, нужно исходить из того, что Касым-Жомарт Кемелевич очень опытный дипломат и прекрасно понимает, как нужно выстраивать международные отношения. Достижениями можно назвать в первую очередь то, что касается нашего экономического взаимодействия с Россией, Европейским союзом, США. Благодаря фантастическому таланту Касым-Жомарта Кемелевича нам удаётся балансировать между РФ и, как принято говорить в России, объединённым западом", - добавил он.

Научный сотрудник Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Рустем Мустафин отметил, что год с момента избрания Токаева президентом на внеочередных выборах приобретает особую важность по ряду причин.

"Обращаясь к хронологии политических событий, следует вспомнить, что 21 сентября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал Указ №1019 "О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан" на 20 ноября 2022 года. К этому периоду вся страна и казахстанское общество пришли с ожиданиями реальных перемен, глубинным пониманием необходимости продолжения реформ, осторожными надеждами на позитивные изменения и, самое важное, высоким запросом на установление справедливости", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что в обществе имели место и некоторый скептицизм, и общая психологическая усталость, в частности и от продолжающейся с 2020 года пандемии коронавируса. Также напряженный фон создавала и непростая геополитическая ситуация в мире.

По словам Мустафина, как внутренние, так и международные потрясения оказывали давление на настроения и ожидания казахстанцев, исключив возможность формирования иллюзий относительно будущего.

"Стало очевидным, что путь будет непростым, требующим не только готовности к переменам, но и терпеливого, взвешенного и рационального подхода к текущей ситуации. Солидарное понимание было и у государственной власти. Действительно, в контексте сложной внутренней и тревожной международной обстановок глава государства оказался в непростом положении. Не было времени раздумывать и колебаться. Эта ситуация не предоставляла ему возможности на самоуспокоение или интроверсию, требуя быстрого и решительного реагирования", - отметил он.

Эксперт добавил, что в этих условиях Токаеву необходимо было оперативно активизировать искусство дипломатии, чтобы выстроить выгодный для Казахстана внешнеполитический курс, политический прагматизм для гибкого реагирования на изменяющиеся обстоятельства, а также формировать видение дальнейшего справедливого экономического развития. И все это необходимо было делать в интересах народа Казахстана и для народа.

Политолог процитировал третью статью конституции РК, согласно которой "1. Единственным источником государственной власти является народ. 2. Народ осуществляет власть непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам".

"Другими словами, в условиях неопределенности президенту необходимо было получить мандат доверия от народа посредством закрепленных в конституции механизмов, коими и являются выборы. В результате внеочередных президентских выборов 20 ноября 2022 года Касым-Жомарт Кемелевич набрал 81,31% голосов, что обеспечило ему, и, соответственно, выдвинутой им программе развития, уверенную победу", - сказал он.

Подводя некоторые промежуточные выводы о работе президента, наш собеседник отметил, что Токаев не только формирует и контролирует реализацию долгосрочных стратегий развития Казахстана, но также оперативно реагирует на возникающие ситуационные кризисы, активно участвуя в их урегулировании.

"К примеру, затрагивая поступательное развитие, мы говорим о поэтапном комплексном осуществлении реформ. Проведена конституционная реформа, демократизированы электоральные процессы. Система государственного управления приводится в соответствие формуле: "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Такой политический фундамент призван содействовать эффективному развитию отечественной экономики, контуры которого определены в Послании Президента РК 1 сентября 2023 года "Экономический курс Справедливого Казахстана", - пояснил он.

По словам эксперта, 2023 год показал, что экономика Казахстана стабилизируется и возвращается к росту. Он привёл данные Мирового валютного фонда, согласно которым экономика РК с января по сентябрь 2023 года выросла на 4,7%, в то время как за весь 2022 год рост составил 3,1%.

Мустафин отметил также усиление позиции страны в международных отношениях.

"С одной стороны внутри центральноазиатского региона по многим показателям Казахстан занимает лидирующие позиции. К примеру, по итогам 2022 г. ВВП Казахстана составил 220,62 млрд долларов США, Узбекистана – 80,4 млрд, Туркменистана – 36,2 млрд, Кыргызстана – 10,9 млрд, Таджикистана – 10,5 млрд. С другой стороны, наша страна многими глобальными игроками рассматривается в контексте и без отрыва от региона, о чем говорят встречи лидеров ЕС и отдельных его участников (Германия, Франция), а также КНР, США, РФ с президентами пяти центральноазиатских республик в формате "С5+1", - сказал он.

Политолог добавил, что, учитывая эти факторы, для Казахстана сформировались весьма благоприятные условия. И, благодаря многовекторной, но не равноудаленной внешней политике нашего президента, Казахстан приложит все усилия для использования этих возможностей.

В качестве примера оперативного реагирования президента на ситуационные кризисы Мустафин привёл встречи с руководителями правоохранительных органов, прошедшие 15 ноября нынешнего года, на которых глава государства заострил внимание на серьезных проблемах, решение которых уже нельзя откладывать.

"В целом, мы видим, как в республике начинает обретать видимые очертания новая эпоха в общественных отношениях, отражающая стремление к справедливости и равенству перед законом. При этом усилия не должны исходить только от президента. Нынешний временной период является критически важным, особенно для молодых граждан Казахстана. Уже сегодня необходимо активно, и, самое важное, конструктивно участвовать в развитии страны. В данном контексте можно утверждать, что наступило время, когда эгоизм, расточительство и деструктивный образ мышления утратили свою актуальность", - сказал наш собеседник.

Он подчеркнул, что важнейшими задачами для казахстанцев является развитие высокой культуры, получение качественного образования, проявление трудолюбия, дружелюбного отношения к людям и окружающей среде, уважение к науке и труду, а также забота о Родине.

"В мире, где обостряется токсичная конкуренция между нациями, технологическая гонка, а также глобальные кризисы диктуют правила игры, Казахстан должен занять достойное место среди лидеров современной цивилизации. У нас нет другого выхода", - заключил он.

Его коллега, главный научный сотрудник института, доктор философских наук Рустем Кадыржанов считает, что главным достижением правления Токаева можно назвать его политику, направленную на реализацию программы справедливого Казахстана.