"Гнойный кашель и диарея": Астанчане делятся симптомами "новой вспышки" КВИ

Фото: stopfake.kz

Казахстанцы распространяют в WhatsApp сообщение, что в Астане якобы зарегистрировали новую вспышку COVID-19. Симптомами болезни на этот раз называют кашель с гнойными выделениями и сильную диарею. Эту информацию прокомментировали в министерстве здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как сообщили в ведомстве, сейчас в стране стабильная ситуация по заболеваемости COVID-19. Все регионы находятся в "зелёной" зоне, а карантинные ограничения сняты. Тем не менее отдельные случаи заражения всё же регистрируются.

"Мы должны понимать, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но учитывая относительно лёгкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями. В нашей стране диагностируются нетяжёлые формы заболевания, преимущественно протекающие как респираторная вирусная инфекция верхних дыхательных путей в виде болей в горле при глотании, заложенности носа, редко кашель. Следует отметить, что кашель с гнойным отделяемым не характерен для новой коронавирусной инфекции. Обычно кашель сухой, малопродуктивный. В связи с лёгким течением болезни население редко обращается за медицинской помощью", — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Из этого следует, что никакой вспышки КВИ, симптомами которой являются кашель и диарея, в Астане не регистрируется. Значит, распространяемое сообщение — неправда.