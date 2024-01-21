Глухим нокаутом закончился бой "молодого Головкина"

Казахстанский боксер Виктор Темиров (4-0, 3 КО) провел пятый бой на профи-ринге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Мюнхене (Германия), где сразился с 19-летним швейцарцем Джеромом Алле (4-1, 1 КО). Этот поединок в первом среднем весе был рассчитан на восемь раундов и закончился досрочной победой Темирова — нокаутом во втором раунде. Виктор сначала пробил сопернику в корпус, а затем нанес мощный удар с правой в голову, после которого тот оказался в тяжелом нокауте. Видео можно посмотреть ниже.

Таким образом, Виктор Темиров одержал пятую победу в профессиональной карьере, а Джером Алле потерпел второе поражение. Добавим, что Темиров взял себе прозвище в ринге "Мясник", но немецкие болельщики называют его "молодым Головкиным", сравнивая с именитым соотечественником, который также начинал свой путь к славе в Германии.