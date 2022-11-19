Главы центризбиркомов из разных стран оценили подготовку к выборам в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz

За день до президентских выборов председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров провёл ряд важных встреч. В том числе глава ЦИК РК побеседовал с представителями центральных избирательных органов иностранных государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Наблюдать за проведением внеочередных выборов Президента РК приехали председатели центризбиркомов Узбекистана — Зайниддин Низамходжаев, Азербайджана — Мазаир Панахов, Кыргызстана — Нуржан Шайлдабекова, Армении — Ваагн Овакимян, Таджикистана — Бахтиёр Худоёрзода, Туркменистана — Гулмурад Мурадов.

Нурлан Абдиров поблагодарил гостей за то, что они приняли приглашение принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Казахстане, а также познакомил с количеством избирательных участков, рассказал о готовности ко дню голосования, общем количестве избирателей и количестве изготовленных бюллетеней. Речь зашла и о международных наблюдателях, аккредитованных на внеочередные выборы президента.

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров проинформировал международных наблюдателей об особенностях голосования на президентских выборах в Казахстане.

Председатели центральных избирательных комиссий иностранных государств отметили высокий уровень организации выборов в РК, а также пожелали казахстанским коллегам успехов в проведении избирательной кампании.

Кроме того, глава центризбиркома встретился с делегацией Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с координатором мониторинговой группы, вице-спикером нижней палаты парламента Таджикистана Дилрабо Мансури.

Председатель центризбиркома представил членам делегации итоги основных этапов электоральной кампании, информацию о зарегистрированных кандидатах в Президенты, количестве избирателей и избирательных участков по стране, организации голосования за рубежом и итогах аккредитации международных наблюдателей.

В свою очередь Координатор группы наблюдателей МПА СНГ Дилрабо Мансури рассказала о составе группы, особенностях проведения долгосрочного мониторинга, географии наблюдения, а также подчеркнула, что члены Миссии руководствуются принципами, заложенными в Конвенции о стандартах демократических выборов государств-участников СНГ: политической нейтральности, беспристрастности, невмешательства во внутренние дела государства. Члены делегации проявили интерес к проведению этапа предвыборной агитации, в частности, количестве нарушений законодательства в этот период, а также особенностях проведения опросов общественного мнения в день голосования.

Представители МПА СНГ отметили, что в этом году они во второй раз принимают участие в наблюдении за выборным процессом в Республике Казахстан, а также отметили высокий уровень организации избирательного процесса.

Также в преддверии выборов президента состоялась встреча Нурлана Абдирова с председателем ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабековой.

Глава казахстанского центризбиркома познакомил Нуржан Шайлдабекову с особенностями основных этапов электоральной кампании, в частности, итогами выдвижения и регистрации кандидатов в Президенты, ходом предвыборной агитации, количеством избирателей и избирательных участков, итогами аккредитации международных наблюдателей на выборы Президента РК.

Нуржан Шайлдабекова побалгодарила коллегу и пожелала членам избирательных комиссий успехов в проведении выборов.

Напомним, ранее председатель ЦИК РК провёл встречу с делегацией СНГ и Организации тюркских государств.