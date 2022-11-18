Председатель ЦИК провёл встречу с делегацией СНГ и Организации тюркских государств

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18 ноября состоялась встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова с делегацией Организации тюркских государств, возлавляемой заместителем Генерального секретаря ОТГ Омером Коджаманом, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель Центризбиркома представил членам делегации Календарный план мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, итоги регистрации кандидатов в Президенты, а также отметил, что сегодня заканчивается предвыборная агитация штабов кандидатов, а завтра наступает день тишины.

В рамках встречи Нурлан Абдиров информировал представителей ОТГ о количестве граждан Казахстана, включённых в списки избирателей, количестве избирательных участков в стране, а также об итогах аккредитации международных наблюдателей на выборы Президента Республики Казахстан.

В свою очередь представители ОТГ выразили благодарность за предоставленную информацию и поинтересовались особенностями состоявшихся телевизионных дебатов и дискуссий кандидатов в Президенты Республики Казахстан, итогами этапа предвыборной агитации, представленностью политических партий в составах избирательных комиссий, а также организацией работы избирательных участков за рубежом.

После встречи состоялся брифинг Миссии ОТГ для представителей СМИ, на котором члены Миссии ответили на вопросы СМИ.

Также Нурлан Абдиров провёл встречу с делегацией Содружества Независимых Государств, одной из самых крупных Миссий, в составе которой есть краткосрочные и долгосрочные наблюдатели, которые имеют большой опыт в наблюдении за избирательным процессом. При наблюдении за выборами члены Миссии строго придерживаются невмешательства в избирательный процесс. Возглавляет Миссию наблюдателей СНГ Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ - Сергей Лебедев.

16 ноября был опубликован промежуточный отчёт Миссии наблюдателей от СНГ о ходе наблюдения за подготовкой внеочередных выборов Президента Республики Казахстан.

В ходе встречи Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров представил членам Миссии особенности основных этапов электоральной кампании, в частности, итоги выдвижения и регистрации кандидатов в Президенты, ход предвыборной агитации. Также Нурлан Абдиров информировал членов делегации о количестве избирателей и избирательных участков в стране, итогах аккредитации международных наблюдателей на выборы Президента Республики Казахстан.

В свою очередь представители СНГ выразили благодарность за предоставленную информацию и пожелали членам ЦИК успехов в проведении выборов.

После встречи состоялся брифинг Миссии СНГ, на котором члены Миссии ответили на вопросы СМИ.