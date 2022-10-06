open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Главы правительств Казахстана и России встретились в Москве
primeminister.kz Сегодня, 18:42
198
Фото: primeminister.kz

Главы правительств Казахстана и России встретились в Москве

На полях второго Каспийского экономического форума в Москве премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны обсудили практические аспекты развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сферах промышленности и нефтегазовой отрасли, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

По итогам переговоров главы правительств выразили готовность к укреплению двусторонних связей по всем приоритетным направлениям сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Алихан Смаилов #сотрудничество #Россия
Журналист
Сегодня, 18:42
198
Поделитесь:
Наверх