Главы правительств Казахстана и России встретились в Москве

Фото: primeminister.kz

На полях второго Каспийского экономического форума в Москве премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны обсудили практические аспекты развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сферах промышленности и нефтегазовой отрасли, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

По итогам переговоров главы правительств выразили готовность к укреплению двусторонних связей по всем приоритетным направлениям сотрудничества.