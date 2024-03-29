Главврач присвоила 50 млн тенге в Атырау

В ходе проверки городской прокуратуры выяснилось, что главный врач одной из городских поликлиник присвоила почти 51 миллион тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на ATYRAU ONLINE.

Главврач перечисляла деньги на счёт ИП за работы, которые фактически не были выполнены.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Расследование ведет антикоррупционная служба.

Как оказалось, медработники неоднократно выражали недовольство по поводу действий главврача.