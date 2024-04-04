Глава управления миграции ДП Шымкента осужден за взятки

В Шымкенте суд вынес приговор в отношении начальника управления миграции ДП Шымкента. Чиновник осужден за взяточничество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Межрайонный суд по уголовным делам г. Шымкент.

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимых С. и Т.

"При неоднократном посредничестве подсудимой С. подсудимый Т. являясь начальником Управления миграции ДП г. Шымкент, получил взятку от А. в размере 3000 долларов США для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, а так же, получил взятку от З. в размере 5000 долларов США для приема в упрощенном порядке гражданства Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Решением суда С. признана виновной в совершении уголовного правонарушения по ст. 368 ч. 2 УК и ей с применением ст. 55 ч. 6 УК назначено наказание в виде штрафа в 2-х кратном размере суммы взятки 7 137 140 тенге.

Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ст. 366 ч. 3 п. 4) УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев. Т. лишен звания полковника полиции.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.