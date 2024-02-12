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Главу управления культуры подозреваются в получении крупной взятки в Улытау

Сегодня, 16:51
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 16:51
Сегодня, 16:51
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление культуры, развитие языков и архивного дела области Улытау", передаёт BaigeNews.kz.

"Его подозревают в получении взятки в размере двух миллионов тенге от подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство", - сообщили в Антикоре.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. 

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