Главу управления культуры подозреваются в получении крупной взятки в Улытау

Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление культуры, развитие языков и архивного дела области Улытау", передаёт BaigeNews.kz.

"Его подозревают в получении взятки в размере двух миллионов тенге от подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство", - сообщили в Антикоре.