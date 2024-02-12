Главу управления культуры подозреваются в получении крупной взятки в Улытау
Сегодня, 16:51
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Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
124Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление культуры, развитие языков и архивного дела области Улытау", передаёт BaigeNews.kz.
"Его подозревают в получении взятки в размере двух миллионов тенге от подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство", - сообщили в Антикоре.
С санкции суда подозреваемый взят под стражу.
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