Главу турагентства осудили в Атырау за обман клиентов

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В Атырау городской суд приговорил директора туристического агентства INFINITY TRAVEL M к пяти годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Обвиняемую осудили за присвоение 30 миллионов тенге по пункту 3 части 3 статьи 190 УК РК ("Мошенничество, совершённое в отношении двух или более лиц"). Суд также обязал её вернуть потерпевшим деньги.

Напомним, прошлым летом более двух десятков жителей Атырау купили в данном турагентстве путёвки на отдых за границу, но поездки так и не состоялись, а 42-летняя руководитель агентства исчезла. 26 августа 2022 года 23 обманутых клиента обратились с коллективным заявлением в городское управление полиции, было возбуждено уголовное дело, и вот теперь вынесен приговор.