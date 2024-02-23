Главу транснациональной организованной группы экстрадировали из Польши

Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Посольства Казахстана в Польше из Республики Польша экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

По информации ведомства, в 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере.

"Объем изъятых незаконных веществ составил более 1 тонны, а их общая стоимость на черном рынке превысила бы 1,5 млрд тенге", - сообщили в Генпрокуратуре.

Участники организованной группы были задержаны, а её руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск.

"В августе 2023 года подозреваемый установлен на территории Польши. По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован и в настоящее время водворен в следственный изолятор города Астаны", - отметили в сообщении.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.