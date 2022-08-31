Главу предприятия из структуры МВД задержали в СКО при получении взятки

Задержан руководитель филиала "Енбек-Кызылжар" госпредприятия "Еңбек", которое входит в структуру КУИС МВД РК, передаёт BaigeNews.kz.

"23 августа 2022 года задержан руководитель данного учреждения при получении части взятки от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное подписание актов приёма-передачи продуктов питания для осуждённых по договору о государственных закупках. Подозреваемый водворён в ИВС Петропавловска", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Учитывая полное признание вины и поступившее ходатайство о производстве ускоренного досудебного расследования, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Степень виновности лица будет определена судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - отметили в Антикоре.

РГП "Енбек" организует производственную деятельность с привлечением труда осуждённых в исправительных учреждениях.