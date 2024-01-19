Главу полиции Приозёрска уволят за грубость в отношении работника ресторана

Ряд сотрудников полиции Приозёрска привлекли к ответственности по представлению прокурора Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

При мониторинге соцсетей сотрудники надзорного органа выявили видеозапись телефонного разговора, на которой начальник отдела полиции Приозёрска под угрозой проверок контрольно-надзорных органов в грубой форме запрещал администратору ресторана работать в канун празднования Нового года.

"Проверкой установлено нарушение требований статьи 26 Конституции Республики Казахстан в части ограничения свободы занятия предпринимательской деятельностью. По указанному факту прокуратурой Карагандинской области внесён акт надзора. В результате дисциплинарной комиссией принято решение об освобождении от занимаемой должности начальника ОП Приозёрска. Материалы направлены в МВД РК", - сообщили в прокуратуре области.

К строгой дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц отдела полиции.