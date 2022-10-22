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trend.az Сегодня, 17:01
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Фото: trend.az

Главу КНР Си Цзиньпина переизбрали на новый срок

Си Цзиньпина переизбрали на пост председателя Коммунистической партии Китая и главы Центрального военного совета, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kyodo News. Такое решение было принято членами Центрального комитета в ходе XX съезда КПК.

Теперь Си Цзиньпин станет лидером партии и страны на ближайшие на пять лет.

Впервые на должность председателя КНР он был избран в марте 2013 года.

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#КНР #Си Цзиньпин
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:01
238
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