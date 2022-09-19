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kapital.kz Сегодня, 12:08
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Фото: kapital.kz

Главу инспекции транспортного контроля ВКО задержал Антикор

Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области изобличен руководитель РГУ "Инспекция транспортного контроля по ВКО", передает BaigeNews.kz. По информации ведомства, чиновник, используя свое служебное положение в период с 2021 - 2022 года, вопреки интересам службы, с целью извлечения выгод для себя уводил от административной ответственности аффилированное ТОО, занимающееся перевозкой руды с превышением допустимых весовых параметров (перегрузом), что повлекло недопоступление в бюджет сборов в сумме 65,5 миллиона тенге.

17 сентября 2022 года следственный суд Усть-Каменогорска арестовал подозреваемого. Сейчас проводится досудебное расследование. Подробности в интересах следствия не разглашают.

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#Коррупция #Антикоррупционная служба
Сегодня, 12:08
29
Журналист
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