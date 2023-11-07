Главу финпирамиды Chia Tai Tianqing Pharmaceutical взяли под стражу в Астане

Завершилось расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по Астане. Руководитель подразделения взят под стражу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР. Вкладчикам предлагали инвестировать в деятельность денежные средства, с высоким уровнем доходности по многочисленным проектам. Общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тг", - сообщили в АФМ.

В отношении руководителя структурного подразделения в ходе расследования избрана мера пресечения "содержание под стражей".