Главу финпирамиды Chia Tai Tianqing Pharmaceutical взяли под стражу в Астане
Сегодня, 15:04
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Сегодня, 15:04Сегодня, 15:04
63Фото: Baigenews.kz
Завершилось расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по Астане. Руководитель подразделения взят под стражу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР.
Вкладчикам предлагали инвестировать в деятельность денежные средства, с высоким уровнем доходности по многочисленным проектам. Общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тг", - сообщили в АФМ.
В отношении руководителя структурного подразделения в ходе расследования избрана мера пресечения "содержание под стражей".
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