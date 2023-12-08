Главу департамента экологии ВКО подозревают в получении взяток

Сотрудники Антикора при взаимодействии с КНБ задержали руководителя департамента экологии Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Он подозревается в неоднократном получении взяток от субъектов предпринимательства за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твёрдых полезных ископаемых", - сообщили в Антикоррупционной службе.