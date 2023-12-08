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Главу департамента экологии ВКО подозревают в получении взяток

Сегодня, 18:24
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Сотрудники Антикора при взаимодействии с КНБ задержали руководителя департамента экологии Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Он подозревается в неоднократном получении взяток от субъектов предпринимательства за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твёрдых полезных ископаемых", - сообщили в Антикоррупционной службе.

С санкции следственного суда подозреваемый заключён под стражу.

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