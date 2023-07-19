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Сегодня, 19:41
266
266Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов
Главу ДЧС области Жетысу задержали по подозрению в коррупции
Задержан глава департамента по ЧС области Жетысу. Информацию подтвердили в Агентстве по противодействию коррупции, передаёт BaigeNews.kz.
"Подтверждаем. Он изобличён в коррупции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в ведомстве.
Департамент в регионе возглавляет Бауржан Избасаров.
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