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  • Главу ДЧС области Жетысу задержали по подозрению в коррупции
BaigeNews.kz/ Арман Мухатов Сегодня, 19:41
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Сегодня, 19:41
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Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Главу ДЧС области Жетысу задержали по подозрению в коррупции

Задержан глава департамента по ЧС области Жетысу. Информацию подтвердили в Агентстве по противодействию коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

"Подтверждаем. Он изобличён в коррупции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в ведомстве.

Департамент в регионе возглавляет Бауржан Избасаров.

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Сегодня, 19:41
266
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