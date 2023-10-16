Главой БРК избран Марат Елибаев

АО "Банк Развития Казахстана" сообщает, что решением единственного акционера от 10 октября 2023 года Марат Елибаев избран исполняющим обязанности председателя правления банка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на БРК.

Марат Елибаев является заместителем председателя правления банка с февраля 2022 года и курировал вопросы кредитной деятельности.

С учетом внесенных изменений правление АО БРК состоит из четырех человек: Елибаев М.Т., Абишева Б.Т., Шарипов А.Б., Омаров Б.Б.

М. Елибаев до настоящего времени был заместитель председателя правления БРК. До этого он также работал инвестиционным директором/вице-президентом в компании CITIC Kazyna Investment Fund I L.P. (2007-2010), главным банкир департамента энергетики Евразия, Среднего Востока и Африки ЕБРР, (2014).