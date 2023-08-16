Главный тренер сборной РК, назвала имена будущих звезд фигурного катания

Смена гражданства российской фигуристки Софьи Самоделкиной на казахстанское одна из главных спортивных тем прошлой недели. Несмотря на то, что Казахстанская федерация сообщила, что это личное решение спортсменки и по линии федерации вопрос не обсуждался, новость в очередной раз подняла вопрос натурализации спортсменов. Что дают такие переходы казахстанскому спорту? Как в целом сейчас развивается фигурное катание и есть ли необходимость в натурализации молодых талантливых спортсменов из других стран? Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с главным тренером РК по фигурному катанию Асем Касановой.

Фото из личного архива Асем Касановой

О подготовке к турнирам

- Асем Робертовна, к каким турнирам сейчас готовятся наши спортсмены?

- Сейчас идет подготовка к юниорским этапам гран-при. Мы получили пять квот на этапы гран-при среди юниоров в составе мужской сборной, также три лицензии у девочек. На них у нас есть возможность заработать лицензии для участия в юношеских Олимпийских играх.

Первый грани-при пройдет в Тайланде. Там нас будет представлять Артур Смагулов. Также у нас идет подготовка к международным соревнованиям, Челленджерам. И наш первый номер Михаил Шайдоров полноценно готовится к своему взрослому этапу.

- Как проходит подготовка?

- Артур Смагулов с марта тренируется в США у известного тренера Рафаэля Арутюняна. Михаил Шайдоров у олимпийского чемпиона Алексея Урманова. Рахат Бралин ведет подготовку здесь, в Алматы, на сборах. Анна Левковец и София Фарафонова ведут подготовку в Москве. У нас уже должны начаться юношеские этапы гран-при в августе.

Хочу выразить благодарность Дирекции развития спорта РК за оказанное содействие в сезоне 2022-23 гг., все крупные мероприятия были поддержаны, а также, руководство ННПЦ РК за возможность участия во Всемирной Универсиаде. Очень надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

- Асем Робертовна, многие известные фигуристы тренируются заграницей. И казахстанские спортсмены, как вы сказали, тоже. Насколько сложно и важно подобрать фигуристу тренера? И почему многие выбирают зарубежных специалистов?

- Фигурное катание – очень сложный вид спорта. Сложно-координационный и психологически тоже.

Одно дело – это начальная подготовка, среднее звено. Другое дело – когда спортсмен достиг каких-то результатов, выступает на республиканских турнирах и выходит на международный уровень.

Каждый ищет себе тренера. У фигуристов есть выбор оставаться с тренером в Казахстане, либо, при возможности, уезжать к более именитым специалистам и тренироваться с теми командами, которые представляют свои страны достаточно давно.

Для фигуристов очень важно поддерживать соревновательный режим, видеть своих соперников. В нашем виде спорта сложно найти своего тренера, именно такого, который будет тебя понимать.

Многие остаются здесь, в Казахстане, тренируются, находят новые решения. Некоторые уезжают. Это общемировая практика. В нашем виде спорта это допустимо.

Фото: Сали Сабиров/QKO

О тренерах в Казахстане

- Вы сказали, что найти тренера в фигурном катании, который будет подходить сложно. Почему?

- Как я сказала, это очень сложный вид спорта. Лед - это не та стихия, к которой привык ребенок. На льду от него нужно максимум концентрации.

Как правило, ребенка на фигурное катание приводят в очень раннем возрасте, когда закладывается его характер. И при нескольких тренерах ребенок может раскрыться по-разному.

Один тренер может сказать про одного фигуриста, что он не работоспособный, хотя у другого специалиста он будет выжиматься на все сто. Здесь много нюансов. За спортивную жизнь ребенок может поменять пять-шесть тренеров.

- А хватает ли в Казахстане тренеров?

- В Туркестанской области и Талдыкоргане сейчас открываются новые катки. Если в Туркестанскую область специалистов можно найти, то в Талдыкорган, скорей всего, будут приглашать тренеров из Алматы. В Павлодарской области, Мангистауской области – также не хватает специалистов. Такое открытие ледовых арен подразумевает собой и расширение тренерского штаба.

Хотелось бы обратить внимание что нам, тренерам, всегда хочется учиться. Я имею ввиду проведение мастер-классов, сборов с именитыми тренерами, чтобы с нами могли поделиться методикой преподавания.

- Какие сейчас требования к тренерам?

- Когда молодой тренер приходит в школу обязательно должен быть диплом о высшем образовании по специальности фигурного катания. Запрашивают еще разряд. Это касается молодых тренеров.

Опытные тренеры же каждые два года проходят курсы повышения квалификации, их любезно предоставляет нам Казахская академия спорта и туризма.

Наши тренеры очень часто ездят на сборы к разным опытным тренерам для повышения своей квалификации. Раз в год приглашаются именитые специалисты для проведения мастер-классов.

Добавлю, что у нас пока нет возможности, к сожалению, собрать всех тренеров и ребят в летний переходный период, когда они обучаются новым элементам. Хотелось бы такой возможности, чтобы всех перспективных спортсменов и тренеров собрать и проводить полноценные сборы в Алматы, Астане.

Фото из личного архива Асем Касановой

Об особенностях фигурного катания и его массовости в Казахстане

- В каком возрасте лучше приводить ребенка в фигурное катания? На чемпионатах мира, олимпийских играх мы видим очень молодых фигуристок которым по 15-16 лет.

- Это вопрос к тому, что это сложно-координационный вид спорта, такой, как например, художественная гимнастика. Мы не можем видеть на Олимпийских играх 25-летних гимнасток в силу особенностей этого вида спорта.

Приводить ребенка лучше в четыре-пять лет. Раньше не нужно, так как ребенок еще физиологически не окреп.

В фигурном катании строгая классификация. Если ребенка привели в пять лет, то он уже идет по своему году рождения и каждый год защищает свой разряд. Если он не попал в свой год рождения, не защитит (разряд) – то как бы всё… Есть возможность, но в другой группе, более слабой. В спорте высших достижений - этот ребенок будет немного отставать от других. В шестилетнем, семилетнем возрасте сдается разряд. Это сложно - выучить за год все элементы, предписанные в классификации и плюс выступить хорошо.

Во-вторых, мы прекрасно знаем, что у девочек есть пубертатный период. После 11 лет они растут и, те элементы, которые они делали в 10-11 летнем возрасте, возможно, они не смогут сделать в период с 13 по 17 лет. Поэтому было принято решение в Международном Союзе конькобежцев о том, чтобы увеличить возрастной порог детей, которые будут участвовать в Олимпийских играх.

- Сколько стоит в Казахстане заниматься фигурным катанием?

- Фигурное катание всегда было дорогим видом спорта. Пошив костюма, экипировка, инвентарь – на все это нужны вложения. Одни ботинки б/у стоят от 60 тысяч тенге. Новые от 150 тысяч тенге, лезвия покупают отдельно – также от 150 тысяч тенге. Форма начальной подготовки обходится родителям в 50-100 тысяч тенге. В среднем час льда стоит 60 тысяч тенге, в месяц выходит 720 тысяч тенге. Это цена только за аренду льда. Плюс оплата тренера с группой – 5-10 тысяч тенге в час. Это еще 240 тысяч тенге в месяц. В среднем,группа должна оплатить около миллиона. Если набрать группу в 16 человек, оплата абонемента выходит в 60 тысяч тенге. Не забываем про экипировку, пошив костюмов на соревнования и остальное.

Хотелось бы сказать, чтобы больше обращали внимание на членов национальной сборной, которые практически тренируются за свой счет. Чтобы была поддержка, хотя бы инвентарем, или помочь выехать спортсменам на учебно-тренировочные сборы. Или же пригласить тренера в Казахстан. Это ведь все ложится на плечи родителей.

Также нужна фармподдержка для всех сборных, так как это спорт высших достижений.

Фото: Сали Сабиров/QKO

- Как вы считаете, фигурное катание стало массовым видом спортом в Казахстане?

- Думаю, да. Если взять хотя бы период десятилетней давности, то охват по республике был четыре-пять областей. Это максимум. Если занималось 1000 ребят, это было хорошо.

Сейчас количество занимающихся увеличивается - более трёх тысяч. Этому способствовало открытие отделений фигурного катания, детско-юношеских спортивных школ, в том числе и частных спортивных клубов.

Тренеры, которые работают в частных школах, тоже создают условия для развития массового спорта. В основном из этих клубов и приходят заниматься фигурным катанием талантливые дети.

Сейчас в Казахстане много взрослых групп - 30, 40 плюс. Очень много взрослых людей хотят заниматься фигурным катанием, потому что это эстетичный и мужественный вид спорта.

Фото: Instagram/rakhat.bralin

О проблемных вопросах в фигурном катании

- Вы сказали о нехватке тренеров. А какие еще есть проблемы в казахстанском фигурном катании?

- За годы независимости в Казахстане построили очень много объектов, ледовых комплексов.

В 2010 году была создана инфраструктура для Азиатских игр в Астане, в 2017 были построены ледовые комплексы "Халык арена" и "Алматы Арена" в Алматы.

Десять лет назад был построен каток в Шымкенте, и сейчас дети оттуда будут представлять Казахстан на международных соревнованиях. То есть, уже за эти десять лет выросло поколение детей, которое могут нас достойно представлять на мировом уровне. Практически во всех областях культивируется фигурное катание.

Единственное – хотелось бы поддержки от местных управлений спорта в привлечение массовости. Необходимы соревнования под эгидой управления спорта, поддержка спортсменов, которые выходят на республиканский, мировой уровень.

В связи с открытием школ я хочу заострить внимание на зарплате тренеров. Средняя зарплата тренеров высшей категории – 150-200 тысяч тенге. Я уже не говорю о первой категории и вообще без категорий.

Мы же знаем, что есть какие-то прибавки у преподавателей в школе, очень хочется, чтобы обратили внимание на наших тренеров.

- Казахстан в мировом катании в основном ассоциируется с Денисом Теном и Элизабет Турсынбаевой. Кого бы вы сейчас отметили из казахстанских фигуристов?

- Михаила Шайдорова, он занял второе место на чемпионате мира среди юниоров. Сейчас он готовится, планирует показать намного больше квадов в своих программах. Это уже тот уровень, на который в свое время вышли Денис и Элизабет.

На чемпионате четырех континентов мы были представлены тремя девочками, тремя мальчиками и танцевальной парой – никогда наша команда не была представлена в таком составе. Впервые, за всю историю фигурного катания на коньках в Казахстане, мы вошли в мировой рейтинг, заняв 12-е общекомандное место.

Если раньше мы слышали только об Элизабет и Денисе, то сейчас, выезжая на такой мировой уровень, все удивляются, откуда у нас такие спортсмены. Я считаю, что это большой прирост и победа тренерского штаба.

Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев, Рахат Бралин - это наши ведущие спортсмены. С Шымкента отмечу - Олега Мельникова. С Кызылорды – Артура Смагулова. С Карагандинской области - Никиту Кривошеева. Это наши спортсмены, которые будут представлять Казахстан на мировых стартах в этом сезоне. Подрастают еще много классных юношей и мальчиков в регионах.

Что касается девочек – то отмечу Анну Левковец, Софию Фарафонову, Нурию Сулеймен, Софию Коваленко.

Фото:Instagram/mikhail_shaidorov

О смене гражданства Софьи Самоделкиной

- Сейчас активно обсуждается смена гражданства известной российской фигуристки Софьи Самоделкиной. И хотя федерация официально сообщила, что это ее личное решение, споры о натурализации спортсменов не утихают. Что вы думаете об этом?

- Я вам еще раз подтвержу эту информацию. Да, официального запроса в федерацию не поступало о том, чтобы Софья выступала за Казахстан и открепления от России еще не получили. Что касается натурализации - как я вам уже сказала, у нас подрастает свое поколение спортсменов, которые вырастили наши местные тренеры. Очень бы хотелось, чтобы была поддержка наших спортсменов и тренеров.

У нас есть возможности, у нас есть катки, есть базы. Да, понятно, что есть мелкие вопросы по финансированию, инвентарю, но это все, в принципе, решаемо. Если нас услышат управления спорта, выдать детям коньки, дать лед, это ведь не проблема.

Зато в будущем эти дети будут представлять нашу страну на мировой арене.

О новом статусе федерации

- Асем Робертовна, я знаю, что теперь в Казахстане федерация фигурного катания отделилась. Расскажите подробнее об этом. Что эти изменения могут дать для спорта?

- 12 июля прошло внеочередное собрание Союза конькобежцев Казахстана, где было принято решение о выходе из состава общей федерации. Объясню, что федерация состояла из трех видов спорта: это конькобежный вид, шорт-трек и фигурное катание на коньках.

Было принято решение, что федерация фигурного катания на коньках будет отделяться. Для нас это большой шаг. Так как ведущие мировые федерации в основном отделены от других видов спорта. Это даст нам больше возможностей, самостоятельности в развитии спорта. Президентом была избрана директор спортивных сооружений и депутат мажилиса г. Алматы - Елена Те. Исполнительный директор – Надежда Садвакасова.

Очень хотелось, чтобы родители приводили детей в фигурное катание. Мало того, что это оздоровление, закалка, это еще навыки: хореография, гибкость, эстетика, осанка, мужественность, принятие решений. Ведь ребенок, катая программу – уже математически просчитывает каждый элемент, а он стоит определенное количество баллов. Не упасть, сдержаться – это своего рода детская отвага.

У нас есть адаптивное занятие плаванием, катание на лыжах, игровыми видами спорта. Хотелось бы, чтобы на нас тоже управления спорта РК обратили бы внимание, чтобы инклюзивным детишкам предоставили программы, помогли бы методики разработать, чтобы работать с адаптивными детишками. У нас есть возможность выхода на параолимпийские игры.