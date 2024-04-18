Главный санитарный врач страны посетила Атыраускую область

В ходе визита в регион вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова посетила Жылыойскую районную поликлинику на 250 пациентов в смену, модульную больницу на 75 мест и районную больницу на 150 мест, эвакуационный пункт, расположенный в городе Кульсары, передает BaigeNews. А.Есмагамбетова ознакомилась с материально-техническим оборудованием, эпидемиологической обстановкой медицинских организаций, побеседовала с врачами и пациентами.



Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев ознакомил с ситуацией в регионе.

"В городе Кульсары, населенном пункте Косшагыл, пос. Жана Каратон оказывается соответствующая медицинская помощь эвакуированным жителям. Пациентов и беременных женщин, нуждающихся в экстренных операциях, направляют на роды в Бейнеускую районную больницу. В целом по области в районе нет объектов здравоохранения, подверженных подтоплению", - сказал Кайсар Абдалиев.

Находясь в медицинских учреждениях с эвакауационным пунктом, Айжан Есмагамбетова внесла ряд рекомендаций по профилактике инфекционных заболеваний, возникающих из-за загрязненной воды.

"Необходимо увеличить количество техники для очистки района от воды. Это связано с тем, что при повышении температуры воздуха могут возникать различные инфекционные заболевания. Жителям необходимо провести разъяснительную работу, провести вакцинацию против инфекционных заболеваний", - сказала А. Есмагамбетова.

На сегодняшний день во всех медицинских организациях разработан план мероприятий по оказанию первой медицинской помощи в подтопленных населенных пунктах, план по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в паводковый период.