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"Главной причиной ЧС является человек и его беспечность". Истории из будней спасателей
Работа спасателей связана с постоянным стрессом и экстримом. В ходе работы они не только спасают людей и борются с природными бедствиями, но и становятся свидетелями неординарных ситуаций. По-настоящему влюбленные в свою работу сотрудники ДЧС Шымкента дали "откровенное" интервью корреспонденту BaigeNews.kz.
"Спасатель – это не профессия, а состояние души"
Павел Вишенин работает спасателем в ДЧС Шымкента с 2011 года. За 11 лет он спас жизни сотни людей. По словам Павла, к выбору профессии он пришел осознанно и ни разу не жалел.
- Сколько лет работаете спасателем?
- Трудовую деятельность начал с 2011 года в должности руководителя кинологической службы. С 2013 года до 2015-й работал пресс-секретарём. С 2015-го по 2016 год работал главным спасателем радиационной, химической и биологической защиты. С 2017 года был главным специалистом отделения связи ДЧС ЮКО. В 2018 году стал руководителем спасательного подразделения. С 2019 года и по настоящее время являюсь главным спасателем ДЧС Шымкента.
- Как пришли в эту специальность? Профессия не из лёгких…
- В данную профессию я пришел после службы в армии. Решил, что моя душа лежит все-таки к спасению людей. О своём выборе я не жалею.
- Павел, чем вы именно занимаетесь, например, во время пожара или утечки газа. Как вы действуете в экстренных ситуациях?
- К основным задачам отряда относятся организация и проведение аварийно-спасательных и неотложных работ, в том числе особой сложности и повышенной опасности; стихийных бедствий, аварий, взрывов. Принимают участие в поиске потерявшихся людей, выполняют водолазно-поисковые работы, в случае необходимости оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Прибывшие на место спасатели мгновенно оценивают обстановку, организуют эвакуацию, извлекают раненых, оказывают первую помощь, например, останавливают кровь или накладывают шину. Все эти мероприятия на казённом языке называются ликвидацией последствий. Они требуют от человека решительности, сосредоточенности на работе и отточенных навыков. Спасатели приезжают по вызову и при несчастных случаях, когда требуется не просто оказать медицинскую помощь, иногда она вообще не требуется, а вызволить кого-то из западни, снять с крыши, вытащить из воды. Иногда сотрудникам приходится работать, не дожидаясь конца бедствия.
- Расскажите про самый шокирующий случай в вашей работе...
- Помню, от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что во время игры девочка засунула руку в блендер и включила его, требуется экстренная помощь. По прибытию на место прошествия девочка была в шоковом состоянии, сильно текла кровь. С первых минут мы поняли, что нужно будет приложить максимум усилий. Была проведена ювелирная работа, с помощью гидравлического инструмента разжали блендер и освободили руку девочки. После чего её экстренно забрала карета скорой медицинской помощи.
- А были ли нелепые вызовы в вашей карьере?
- Курьёзный случай был, коллеги рассказывали. Женщина позвонила на пульт 112 и говорит, что приехала с командировки домой и не может попасть в квартиру, муж сердечник, сильно переживала за него. По прибытию к месту вызова спасатели взломали металлическую дверь, она забежала в квартиру и увидела мужа с любовницей.
- А было ли такое, что во время вызова вы могли погибнуть?
- К счастью, такого случая не было. Но в 2016 году при спасении туриста в ущелье Акмешит Толебийского района погиб наш коллега, профессионал, человек с большой буквы, главный спасатель Жомарт Сарсенбеков. Мы все тяжело пережили эту утрату, у него осталась семья, дети. Самый младший тогда ещё не родился. Каждый праздник, знаменательные даты их семьи мы празднуем вместе. Когда видишь мальчишек, которые растут без отца, но которые понимают, что их отец погиб, спасая чужую жизнь, всё равно ком подступает к горлу. Мы не показываем это детям, но они это понимают.
- Расскажите про самый сложный вызов в вашей карьере.
- Любые выезды, связанные со спасением людей, а также поисково-водолазными работамит сложные и требуют особого внимания.
- А что именно "губит" в вашей профессии?
- Мы нередко попадаем в неприятные истории благодаря "чудо-проводникам", как правило, из состава групп, которым требуется помощь. Пример могу привести. Группа любителей отдыха в горах собралась в поход на ледники летом, кто-то в группе когда-то занимался альпинизмом, понадеялись на его опыт. Надо отметить, что они вышли в горы неподготовленные, маршрут плохо знают, никого не предупредили. В итоге пришлось спасать всю группу. К сожалению, без потерь не обошлось, погибла одна из туристок. Во время проведения спасательных работ в горах на леднике в каждую секунду наши ребята могли погибнуть, с большим риском для своей жизни работали в пропасти, извлекая тело женщины.
- Павел, расскажите, пожалуйста, как начинается день у спасателя?
- Наша смена продолжается сутки - с 9 утра одного дня до 9 утра следующего. На самом деле смены бывают разные. Если нет вызовов и всё спокойно, то мы занимаемся самоподготовкой. Знания необходимо освежать в памяти, поэтому мы в это время повторяем теорию, также занимаемся физической подготовкой. Обычный рабочий день спасателя, как правило, запланирован: приём и сдача дежурства, вводный инструктаж по охране труда, до обеда плановые занятия. Это у нас инженерная подготовка, горная, психология, медицина, после обеда — плановые хозработы, сюда относится осмотр техники, уборка двора, вечером у нас физподготовка в хорошем спортзале. Физподготовка — это обязательно, она на первом месте, и это даже основной критерий при поступлении на работу. Главное — это скорость, сила и выносливость. Скорость проверяется бегом, сила — это отжимания и подтягивания, выносливость — тоже бег. Медицинская подготовка тоже очень важна, потому что мы не можем затащить медиков на гору или в пожар — они обычно ждут нас возле техники, куда мы должны донести пострадавшего, чтобы эвакуировать его в сопровождении медицинского работника.
- А как именно проходят ваши тренировки?
- В соответствии с утверждённым планом проводятся выездные практические занятия на сложных горных участках туристических маршрутов и скальном рельефе. Спасатели отрабатывают на местности спуски, подъёмы, эвакуацию пострадавших в условиях, приближенных к реальным. С целью повышения готовности к реагированию по спасению людей на водных объектах сотрудники оперативно-спасательного отряда отрабатывают плановые водолазно-тренировочные спуски.
- Чем вам нравится ваша работа?
- Профессия спасателя достаточна молодая для нашей страны и едва ли не самая героическая. Её история смогла доказать свою необходимость и завоевала невероятную популярность в нашем обществе. Каждая из ситуаций, с последствиями которой борются спасатели, по-своему экстремальна. Это не наука, и никаких стандартов здесь быть не может. Главной причиной ЧС является человек, его беспечность и безответственность. А спасатели МЧС РК – специалисты, которые в любое время суток и в любых условиях придут на помощь. И помощь будет немедленной и высокопрофессиональной. Это люди, которые могут пожертвовать собой ради других. Без спасателей в наше время будет сложно жить, ведь они, в первую очередь, принимают удар от различных опасностей. Спасатель – это вовсе не профессия, а состояние души человека. А ещё здесь тебе представляется возможность постоянно обучаться, совершенствоваться. Ещё мне нравится личный состав, мои коллеги — это братство. Здесь остаются именно те люди, которые совпадают по интересам. Мы практически все одинаковые.
- Павел, а как становятся спасателями?
- Истинный спасатель - это профессионал, обладающий не только физической подготовкой, но и целым комплексом профессиональных знаний в области медицины, психологии, навыками вождения, промышленного альпинизма, умениями ориентироваться в различной местности, набором технических знаний в области физики, химии, математики. Спасатель МЧС должен обладать целым рядом личностных характеристик: психологической устойчивостью, моральной выносливостью, дисциплинированностью, собранностью, навыками командной работы, умением принимать решения и нести за них ответственность, склонностью к разумному риску и желанием помогать людям в целом.
- Как вы считаете, кому в этой профессии не место?
- В своей работе спасатели постоянно сталкиваются с чужой болью, сами оказываются в опасных ситуациях. И ни один человек не удержится в такой трудной профессии, если не чувствует в этом настоящей потребности. Соображения о зарплате и прочих выгодах не помогут. Для поддержания хорошей профессиональной и физической формы спасатели много тренируются и в спортзал, и на полигоне, доводя свои умения до автоматизма.
За время работы спасатель может насмотреться всякого от крупных ДТП до разрушений и обезображенных человеческих тел, что, безусловно, сказывается на психике. Были случаи, когда молодые ребята устраивались и не выдерживали такой нагрузки и попросту уходили.
- Были моменты, когда хотели уйти в другую сферу?
- Нет, никогда не задумывался об этом. Спасательный отряд – это моя вторая семья. Все достижения, успехи празднуем вместе. В горе ребята первые приходят на помощь, мы никого из своих без внимания не оставляем. Работа мне нравится, не нравилось бы — не работал. Хотя приходится общаться и с пострадавшими, и с родственниками пострадавших, а это бывает очень тяжело.
"Моя профессия – моя гордость"
Есть в ДЧС место и для женщин. На пульте приёма вызовов дежурит Надежда Бурганова. Наша вторая героиня работает старшим диспетчером с 2015 года и является капитаном гражданской защиты. На вид хрупкая женщина может разрулить чрезвычайную ситуацию, даже находясь по другую сторону телефонной трубки, а также оказать посильную работу в спасении людей.
- Надежда, как начали работать диспетчером в ДЧС?
- В пожарную охрану я пришла "с улицы". После окончания университета, я по специальности экономист-финансист, искала работу бухгалтера, желательно, конечно в госучреждении. Как оказалось, очень непросто было устроиться на работу, либо не было вакансий, либо везде требовались работники со стажем. Такая же история произошла и в противопожарной службе: вакансии в бухгалтерии не было, была вакансия вольнонаёмного радиотелефониста в пожарной части №1. Несмотря на то, что это совершенно другая специализация, я решила попробовать. Работа очень ответственная, никогда не забуду, как дрожали руки и голос, когда приходилось вести пожары по рации. Через четыре месяца освободилась вакансия аттестованного радиотелефониста в этой же пожарной части и мне предложили перевестись. Здесь надо сказать, что со временем я вникала в службу, проходила обучение в ШПП и у закреплённых наставников. Конечно, нужно было набираться опыта, проходила стажировку у старших диспетчеров, которым я очень благодарна за школу! Нужно ещё сказать, что моя мама мечтала, чтобы я стала военнообязанной, носила форму и стала офицером. Думаю, я оправдала её надежды и мечты. Очень люблю свою профессию. Выбрала её, потому что поняла, что это моё - приносить пользу людям. Ведь от правильно принятого решения зависит многое в нашей службе.
- В чём заключается ваша работа?
- Работа у нас сменная - сутки через трое. Заступая на дежурство, производится приём-передача смены, приём строевой записки личного состава гарнизона, документации, проверка связи с подразделениями и линий 101. Старший диспетчер гарнизона осуществляет приём вызовов по телефону, направляет к месту вызова силы и средства в зависимости от того, что именно горит. Для этого предусмотрено расписание выездов гарнизона Шымкента, в котором указывается количество направляемой техники, знать безводные районы, сообщать следующим на пожар подразделениям исправные водоисточники, взаимодействовать со службами жизнеобеспечения. Это у нас полиция, скорая помощь, аварийная служба газа и электросети, водоканал и так далее. Информировать должностных лиц о выезде и обстановке на месте, знать оперативную обстановку. Чтобы правильно отреагировать на сообщение о пожаре, диспетчеру необходимо знать, где находятся объекты, где расположены подразделения противопожарной службы, их район выезда, а так же их технические возможности. Знать, владеть информацией, ведь на принятие решения времени очень мало.
- Расскажите об одном экстренном случае на работе.
- Экстренная ситуация, в моей службе произошла шесть лет назад, когда поступило сообщение о пожаре в запертой снаружи квартире от мальчика шести лет, который не мог назвать точный адрес. Знал только улицу, ориентир, что находится рядом с домом тоже не мог точно назвать. Не прерывая разговор с ним, в квартире также находился его братишка четырёх лет, сказала, чтобы они зашли в ванну, а пожар происходил в зале, намочили полотенца и приложили к дыхательным путям, параллельно направив подразделения на улицу Иляева. Повезло, что он звонил по городскому телефону. По определившемуся номеру я позвонила в справочную, выяснила точный адрес, и наши подразделения успели вовремя! Ребята были спасены, их здоровью и жизни ничего уже не угрожало.
- А как проходит ваш рабочий день?
- На дежурные сутки заступают два человека: старший диспетчер и диспетчер. Заполняется программа АРМ диспетчер, где фиксируются все выезда подразделений, контроль за внесением данных диспетчерами пожарных частей, ведётся учёт звонков поступающих на линии 101, за сутки вся поступающая информация обобщается. По распорядку за дежурные сутки положено отдыхать четыре часа, но если в это время происходит крупный пожар, то отдыхать не приходится. Очень важно, чтобы сообщающий о пожаре мог чётко и без паники сказать точный адрес или ориентир, что именно горит, на каком этаже. Ведь от этого зависит, насколько быстро следующие к месту вызова подразделения найдут место возгорания.
Работа сотрудников ДЧС редко проходит спокойно. Часто спасателям приходится выезжать на несколько вызовов сразу, а диспетчерам держать ситуацию под контролем через телефон. Иногда им приходится работать ночами, а иногда даже сутками. А профессиональный праздник многие отметят где-нибудь в горах, либо под водой, спасая жизни людей.
Фото из личного архива героев
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