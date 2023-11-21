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Главному архитектору Актау выписали штраф

Сегодня, 11:16
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lada.kz Сегодня, 11:16
Сегодня, 11:16
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Фото: lada.kz

Руководитель Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства будет вынужден уплатить штраф за необоснованный отказ в предоставлении исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В департамент Агентства РК по делам госслужбы обратился житель города с жалобой на действия Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства. Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Мангистауской области инициировал проверку и выявил три факта необоснованного отказа по государственной услуге "Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки, переоборудования)".

Также сотрудники ведомства обнаружили грубое нарушение в порядке оказания государственной услуги.

По результатам внеплановой проверки департаментом в Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства внесено предписание об устранении выявленных нарушений, а также полностью восстановлены законные интересы и нарушенные права услугополучателя.

"Кроме того, за допущение указанных нарушений в отношении главного архитектора города Актау в соответствии с частью 2 статьи 465 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" возбуждено три административных дела и наложен штраф в размере 155 250 тенге", - сообщили в ведомстве.

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