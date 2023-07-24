Главного редактора газеты "Сарыагаш-Информ" выпустили после 20 суток ареста

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Переживший ранее покушение журналист, вышел на свободу после 20 суток ареста. Амангельды Батырбекова задержали 3 июля по делу о "клевете", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Туркестанской области.

Сообщается, что дело слушалось в специализированном суде по административным правонарушениям Сарыагашского района Туркестанской области по части 2 статьи 73-3 Кодекса об административных правонарушениях. Напомним, что заявление на журналиста в суд подал депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы. Батырбеков с решением суда не согласен.

"Гражданин Амангельды Батырбеков 10 марта 2023 года на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о потерпевшем Б. Н. заведомо ложную информацию о том, что "по уголовному делу, возбуждённому по факту мошенничества, Б. Н. признан подозреваемым", заявив, что нанесён ущерб чести и достоинству потерпевшего Б. Н.", - говорится в сообщении суда.

Как установил суд, вина подсудимого была доказана заключением судебной экспертизы, данными следователя, частично ответами самого Батырбекова и свидетеля, а также документами управления Комитета правовой статистики и специальных учётов по Шымкенту, протоколом об административном правонарушении и другими документами дела.

Напомним, что в начале 2022 года в Амангельды Батырбекова стреляли рядом с его домом в городе Сарыагаше. Пуля попала не в журналиста, а в его сына Динмухамеда.

В ноябре суд Туркестанской области признал бывшего чиновника Бауыржана Майрихова виновным в "заказе на убийство" и приговорил его к 11 годам и трём месяцам тюрьмы.