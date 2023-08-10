  • 10 Августа, 20:03
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Главного кандидата в президенты Эквадора убили за десять дней до выборов

Сегодня, 18:40
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pxhere.com Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40
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Фото: pxhere.com

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит в Кито менее чем за две недели до выборов, которые пройдут 20 августа. Выстрелы раздались в тот момент, когда он садился в машину у здания школы, где за несколько минут до этого встречался с избирателями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Подозреваемый в убийстве был ранен в перестрелке с сотрудниками службы безопасности и позже скончался, говорится в заявлении генеральной прокуратуры. Ещё девять человек получили ранения, в том числе кандидат в депутаты конгресса и два сотрудника полиции.

Через несколько часов после убийства арестованы шесть человек.

Вильявисенсио имел серьёзные шансы на выход во второй тур выборов, его убийство обострит и без того неспокойную политическую обстановку в стране.

Действующий президент Гильермо Лассо, распустивший в этом году конгресс, чтобы избежать импичмента, созвал в Кито свой совет безопасности и пообещал привлечь убийц Вильявисенсио к ответственности.

Лассо, который не участвует в предстоящих выборах, заявил, что возмущен и шокирован убийством политика. 

Кандидат от социалистов Луиза Гонсалес, лидирующая в опросах, заявила: "Этот подлый поступок не останется безнаказанным".

Ответственность за покушение взяла на себя преступная группировка Los Lobos ("Волки"). Это вторая по величине банда в Эквадоре, насчитывающая около 8 000 членов, многие из которых находятся за решеткой.

До избрания в законодательное собрание в 2021 году 59-летний Вильявисенсио был одним из самых известных эквадорских журналистов.

Он получил славу во время правления президента Рафаэля Корреа в 2007–2017 годах, расследуя коррупционные скандалы, связанные с кредитами из Китая, и незаконное финансирование избирательных кампаний.

В ходе предвыборной кампании он обещал в случае избрания пересмотреть контракты с иностранными нефтяными и горнодобывающими компаниями и критиковал слишком щедрые, по его мнению, сделки с такими компаниями, как PetroChina, Halliburton. и SLB.

Он также обещал занять жесткую позицию в отношении кокаиновых картелей.

 

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