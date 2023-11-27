Главная цель и задача — сборная Казахстана: Адиев ответил о возможном переходе в "Актобе"

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев опроверг слухи о своём возможном назначении на пост главного тренера "Актобе", передаёт BaigeNews.kz.

В Stories на своей странице в Instagram главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал свой возможный переход на пост главного тренера "Актобе".

"Друзья, болельщики, сегодня мне приходит много вопросов касаемо того, что я возглавлю в ближайшее время футбольный клуб "Актобе". Но хочу вас заверить, у меня главная цель и задача — сборная Казахстана и предстоящие игры в марте, на которых я сейчас сосредоточен. Моя главная цель и мечта, чтобы мы попали и приняли участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. В этой связи, дорогие друзья и болельщики, никакой футбольный клуб возглавлять в ближайшее время не планирую", — написал он.