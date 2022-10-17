Главная мечеть Казахстана станет памятником истории и культуры

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Главную мечеть Казахстана хотят внести в список памятников истории и культуры Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Открытых НПА.

"Утвердить прилагаемый Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Астаны; дополнить строками, порядковыми номерами 43, 44, 45, следующего содержания: Дворец Независимости, 2008 год; Дворец Мира и Согласия, 2006 год; Главная мечеть Республики Казахстан, 2022 год", - говорится в проекте постановления акимата столицы.

Отметим, что постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, 12 октября.

Напомним, Главная мечеть Казахстана является одной из крупнейших мечетей мира и крупнейшей в Центральной Азии. В молельном зале для мужчин главной мечети столицы может разместиться 30 тысяч человек, а в женский зал одновременно смогут попасть около пяти тысяч человек. Согласно проекту, вместимость двора и других помещений храма достигает 235 тысяч человек.

Входная дверь Главной мечети Нур-Султана стала одной из самых высоких деревянных дверей соборов в мире. Она изготовлена вручную из твёрдой древесины ироко из тропической Африки. Её высота 12,4 метра, а вес полторы тонны. Двери украшены казахскими узорами.

Высота внутренних дверей из стекла с красочным орнаментом составляет 12 метров, вес полторы тонны.

Длина мозаичной стены со стороны Киблы составляет 100 метров, а высота 22,4 метра. Мозаика на стене украшена 25 миллионами стёкл различных цветов.

Люстра в большом зале Главной мечети Нур-Султана сделана из хрусталя и считается одной из самых больших люстр в мире. Её диаметр - 27 метров, а вес 20 тонн. Она выполнена из 3 614 833 хрустальных панелей разных цветов, каждая из которых собрана вручную.