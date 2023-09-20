Главбух школы в Степногорске похищала деньги и вкладывала в криптовалюту

Главный бухгалтер школы в Степногорске похищала деньги и вкладывала в криптовалюту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"Главный бухгалтер школы Степногорск Б. незаконно начисляла себе завышенную зарплату, пользуясь ЭЦП ключом директора школы, похитив 36 миллионов тенге. Ей назначено пять лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью. С осуждённой взыскан причинённый материальный ущерб", - сообщили в Степногорском городском суде.

По версии следствия, главбух с апреля 2022 по март 2023 года перечисляла средства со счёта учреждения на свой счёт и обналичивала. Тем самым она совершила мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Учитывая наличие у осуждённой четверых детей, суд отсрочил исполнение наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Приговор не вступил в законную силу.

В свою очередь подозреваемая заявила, что в июне прошлого года клюнула на рекламу в соцсетях, стала вкладывать личные сбережения в криптовалюту, а потом бюджетные средства школы. После того, как она поняла, что стала жертвой, обратилась в правоохранительные органы, но они не смогли установить личности аферистов.